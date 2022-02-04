Кардинал Равази: культурный диалог как встреча различий

Президент Папского Совета по культуре кардинал Джанфранко Равази рассказал о павильоне Святейшего Престола на Всемирной выставке в Дубае, проходящей с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года на тему «Объединяя идеи, создавая будущее». Сообщает русская служба Vatican News.

Ватиканский павильон был создан по просьбе Папы Франциска: он посвящен диалогу между культурами, человеческой мобильности и экологической устойчивости. Павильон спроектировали монсеньор Томаш Трафны, руководитель Отдела науки и веры при Папском Совете по культуре, и архитектор Джузеппе Ди Никола. Отправной точкой для оформления стала встреча святого Франциска Ассизского с султаном Маликом Аль-Камилем.

В интервью Радио Ватикана кардинал Равази пояснил, что ватиканский павильон предлагает посетителям задуматься над тем, что означают братство, дружба, диалог, встреча и сила культурного обмена. 4 февраля в павильоне будет особенно отмечаться Второй всемирный день общечеловеческого братства, который знаменует собой третью годовщину одноименного документа, подписанного в Абу-Даби Папой Франциском и верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом. По этому случаю планируется специальный непрерывный показ видеоряда этого события, произошедшего 4 февраля 2019 года.

По словам кардинала Равази, павильон очень интересен для арабских гостей: среди прочего, выставлен палимпсест IX столетия из Багдада, представляющий собой «усилия культуры той эпохи ради того, чтобы сделать доступными для исламского мира знания других народов и культур». Речь идет и об «обратном пути»: так, святой Фома Аквинский смог углубленно изучить Аристотеля благодаря мусульманскому философу Аверроэсу.

Кардинал Равази сообщил, что Папский Совет по культуре планирует организовать очередной «Двор язычников» на тему молчания – аспекта, присущего «не только миру арабской медитации, но и древней буддийской традиции, – так что это будет обширный диалог», считает кардинал. Кроме того, Ватикан намеревается углубить, в том числе посредством встреч с представителями ислама, тему антропологии в арабских культурах, особенно в призме актуального вопроса искусственного интеллекта. «Этот научный диалог, как и прежде, всё еще может быть одним из избранных путей для встречи различий, при общей устремленности к глубоко гуманистическому и гуманному мировоззрению», – подчеркнул кардинал Равази.