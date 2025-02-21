Кардинал Раи: мир на Ближнем Востоке возможен

Несмотря на многочисленные конфликты Ближний Восток может обрести мир, убеждён Патриарх Антиохийский кардинал Бешар Бутрос Раи, который ответил на вопросы ватиканских СМИ в кулуарах 57-й Ассамблеи католических епископов и Патриархов Ливана. (В этой встрече также принял участие кардинал Майкл Черни, префект Департамента служения целостному развитию человека, находящийся сейчас с миссией в Бейруте.)

Патриарх Раи подчеркнул, что Церковь должна неустанно содействовать миротворчеству, поскольку мир – это «совокупность всех благ, которые Господь дарует народам и нациям». Кардинал выразил уверенность: даже в самых тяжёлых обстоятельствах надежда не гаснет, и справедливый мир остаётся вполне достижимой целью.

Иерарх отметил, что Католическая Церковь в Ливане не только выполняет свою духовную миссию, но и играет важную роль в общественной жизни страны. В отличие от многих других государств Ливан не имеет официальной религии, а потому сохраняет уникальную модель сосуществования разных конфессий. Будучи уважаемым институтом, Церковь оценивает экономические и политические процессы в стране и помогает их справедливому развитию: «Перед ней широкое поле для деятельности».

Одним из острейших вызовов, стоящих перед Ливаном, остаётся проблема беженцев. Страна приняла более полутора миллиона сирийских переселенцев, а вместе с палестинскими беженцами их число достигает двух с половиной миллионов – почти половины населения страны. «Какое государство в мире может принять столько людей? Это практически невозможно», – подчеркнул кардинал. По его словам, Ливан добивается у международного сообщества и сирийских властей условий для возвращения беженцев, однако этот процесс невозможен без восстановления разрушенной Сирии. В настоящее время страна вынуждена нести тяжёлое экономическое и политическое бремя: «Можно сказать, что мы живём благодаря чуду», – отметил иерарх. Несмотря на колоссальные трудности Ливан не закрыл границы и продолжает помогать нуждающимся, однако вопрос о будущем этих людей остаётся открытым.

Особое внимание Патриарх уделил состоянию здоровья Папы Франциска, который в эти дни находится в больнице. Маронитская Церковь молится за выздоровление Святейшего Отца, и эта молитва звучит не только в храмах, но и в сердцах верующих. «Да укрепит его Господь, да поможет преодолеть это испытание», – сказал Патриарх.

Кардинал Раи уверен: Ближний Восток, отмеченный насилием, вполне возможно представить в состоянии мира: «В слове “мир” заключены все блага. Мир среди нас, мир посреди человеческих дел. <…> Церковь и христианство должны трудиться над созиданием мира».



Источник: русская служба Vatican News