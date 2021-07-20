Кардинал Паролин посетил Монако (+ФОТО)

С 17 по 19 июля кардинал Пьетро Паролин находился с официальным визитом в Монако. Поездка госсекретаря Ватикана была связана с 40-летием провозглашения местного архиепископства и подписания соглашения между Святейшим Престолом и Княжеством Монако (30 июля 1981 г.). Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По словам кардинала Паролина, его визит был призван оживить миссию Католической Церкви в ситуациях материального благополучия, которые нуждаются в ценностях Евангелия.

Папский посланник возглавил в Монако торжественную Святую Мессу в базилике Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Этот древний кафедральный собор, отметил кардинал, является свидетельством глубоких корней христианской веры на этой земле.

В своей проповеди госсекретарь Ватикана подчеркнул, что христиане призваны заботиться о ближних, особенно о тех, кто сломлен телом – о бедных, отверженных, мигрантах, – а также о тех, кто сломлен духом – одиноких, израненных неудачами, лишённых семейных и дружеских отношений и смысла жизни.

«Христианская милосердная любовь, которая на протяжении веков оживляла и созидала нашу Европу, проистекает из изобилия Божьего милосердия. Это милосердие изливается во Христе на нашу жизнь и обязывает нас в свою очередь изливать его на жизнь других», – подчеркнул ватиканский иерарх.

Кардинал Паролин также встретился с представителями поместного духовенства, католических движений и ассоциаций. Госсекретарь говорил с ними о необходимости благовестия, милосердия, помощи семьям и заботе о творении. Иерарх отметил, что нельзя допустить доминирования нездорового секуляризма, который исключает религию из общественной жизни. В этом контексте Княжество Монако – одна из немногих стран, где католичество является государственной религией, – является примером того, как можно строить государственно-церковные отношения ради общего блага, сохраняя при этом присущую себе автономию.

В интервью Радио Ватикана кардинал Паролин отметил, что его визит является знаком близости Папы Франциска к народу Княжества Монако. Кроме того, поездка в ознаменование важного юбилея призвана побудить поместную Церковь к конкретным действиям. Даже при наличии добрых отношений с государством общество подвержено дехристианизации, а люди отходят от принципов веры:

«Поэтому моё присутствие от имени Папы Римского, – отметил кардинал, – это некий способ сказать: идите вперёд и старайтесь исполнять свою миссию в реалиях, которые в отличие от других, могут быть богаче и лучше, но именно по этой причине нуждаются в евангельских ценностях».