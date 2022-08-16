Кардинал Паролин: Папа хочет поехать и в Москву, и в Киев

Желание Папы состоит в том, чтобы отправиться и в Москву, и в Киев с намерением положить конец конфликту, заявил Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Как сообщает Vatican News, в эти дни ближайший сотрудник понтифика находится в коротком отпуске в районе Доломитовых Альп, недалеко от Тренто на Севере Италии. Он дал краткий комментарий местному интернет-изданию La Voce del NordEst.

Святейший Престол старается поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами, чтобы иметь возможность разговаривать с людьми и вместе преодолевать трудности, — отметил глава дипломатии Ватикана.

Папа Франциск пока не посещал Россию, так как не было подходящих условий. «Но мы надеемся, что какое-то пространство возможностей откроется», — сказал кардинал Паролин, имея в виду нынешние отношения между Святейшим Престолом и Российской Федерацией.

В июльском интервью агентству Reuters Папа признал, что между кардиналом-госсекретарем и министром иностранных дел России были контакты по поводу его возможной поездки в Москву, но первые сигналы не были положительными. Тогда Москва ответила, что это неподходящий момент. Папа, однако, считает, что теперь что-то могло измениться.

«Я хотел бы посетить Украину, но до этого я хотел поехать в Москву. Мы обменивались посланиями по этому вопросу, потому что я думал, что российский президент предоставит мне небольшое ʺокошкоʺ, чтобы я мог послужить делу мира… И возможно, теперь, после моего возвращения из Канады, я смогу отправиться на Украину», — сказал Святейший Отец. При этом он подчеркнул, что хочет побывать в обеих столицах.