Кардинал Маренго: Монголия – в сердце Церкви

27 августа, за несколько часов до консистории, в Зале печати Святейшего Престола состоялась встреча будущих кардиналов с представителями международных СМИ. Иерархи рассказывали о своём опыте служения в Римской Курии или в поместных Церквах в разных уголках земного шара, где в некоторых случаях присутствие католиков составляет всего 2%. Это касается Монголии, которая впервые представлена в Кардинальской коллегии с назначением монсеньора Джорджо Маренго. Передает русская служба Vatican News.

Самый молодой среди новоназначенных иерархов, 48-летний кардинал был окружён самой большой группой журналистов, которые хотели узнать об экзотической реальности, в которой он служит и о том, что изменится с его высоким назначением. Итальянец родом из Кунео, Джорджо Маренго с 2001 года находится с миссией в Монголии, уже два года занимая должность апостольского префекта Улан-Батора. По словам прелата, решение Папы Франциска в его отношении является «знаком открытости и верности Евангелию со стороны Преемника святого Петра, который обращается к малым реалиям, нуждающимся в поддержке на пути веры». Это очень важно для маленькой монгольской общины, насчитывающей около 1450 католиков: с сегодняшнего дня она может «рассчитывать на помощь Вселенской Церкви, как это было всегда до сих пор, но с большей интенсивностью и наглядностью».

Монсеньор Джорджо Маренго ответил на вопрос журналистов о геополитическом значении его миссии на территории, находящейся в непосредственной близости от России и Китая. «Её важность очевидна, – подчеркнул апостольский префект Улан-Батора. – Святейший Отец уделяет особое внимание этому региону мира и очень верит в способность народов Азии мирно сосуществовать, находить ненасильственные и мудрые решения даже перед лицом конфликтов». «Азия, – отметил прелат, – имеет очень древнюю историю христианской веры, которая однако распространилась и укоренилась не так, как в других частях света: здесь она всегда оставалась меньшинством. Азия – колыбель великих мировых религий, поэтому тема межрелигиозного диалога, мирного сосуществования и взаимопомощи между представителями различных конфессий является повседневной реальностью. Это прежде всего практика, а не теория, и поэтому она может многое сказать Церкви и всему миру», – заявил итальянский иерарх.

В сентябре 2021 года Апостольский Престол – посредством декрета Конгрегации евангелизации народов – учредил Конференцию католических епископов Центральной Азии, в которую вошли иерархи из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Монголии.