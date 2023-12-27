Кардинал Краевский в Вифлееме с молитвой о мире и выражением близости Папы Римского

«Мое присутствие на Святой Земле является знаком близости Папы Франциска к людям, пострадавшим от конфликта, и это очень важно для них», — сказал кардинал Конрад Краевский, отмечавший Рождество Христово в Вифлееме.

«Я молюсь о мире, обсуждаю возможности дальнейшей гуманитарной помощи и стараюсь привлечь внимание политиков к необходимости остановить эту войну», — поделился в комментарии для Vatican News префект Департамента службы милосердия.

Папский посланник признался, что праздничная Святая Месса, которую он совершил вместе с кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, Латинским Патриархом Иерусалима, в базилике Рождества в родном городе Иисуса Христа, стала для него глубоким переживанием.

«В богослужении приняли участие около 2000 человек, в основном жители Вифлеема, потому что поток паломников ограничен… Почти все они пришли ко мне после литургии, чтобы выразить свою благодарность Папе Римскому, который — как они подчеркивали — никогда не покидал их, всегда близок и страдает вместе с ними», — отметил ватиканский иерарх.

Кардинал Краевский также встретился с родственниками людей, заблокированных в секторе Газа, и выразил свою боль из-за того, что не смог им помочь. Он также поговорил со священником, который заботится о людях разных вероисповеданий, скрывающихся от бомбежек и обстрелов в единственном католическом приходе в секторе Газа. Среди них — 50 раненых, которым требуется срочная медицинская помощь, однако в зоне боевых действий ощущается острая нехватка даже самых элементарных медикаментов.

Ситуация с нехваткой медикаментов была облегчена в рождественские дни благодаря усилиям короля Иордании Абдаллы II, которому удалось добиться разрешения на отправку вертолета с лекарствами и гуманитарной помощью жителям Газы. «Многие страны ничего не смогли сделать, но король маленькой страны смог», — отметил кардинал, добавив, что «эти лекарства стали благословением Рождества благодаря смелым людям, которые, несмотря ни на что, ищут любые открытые щели, чтобы принести помощь».

Папский элемозинарий подчеркнул, что необходимо подготовиться к тому, чтобы «после окончания этой проклятой войны немедленно отправиться с необходимой помощью»: не только доставить продовольствие и медикаменты, но и восстановить дома, школы и больницы. «Мы должны понять, как действовать, чтобы помочь этим людям, организовать что-то на международном уровне для их поддержки», — добавил один из ближайших сотрудников Святейшего Отца.