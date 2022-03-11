Кардинал Краевский: Христос всегда на стороне страдающих людей

10 марта в кафедральном соборе Львовской архиепархии латинского обряда состоялся молебен об Украине с участием представителей христианских Церквей и религий, а также гражданских властей. Сообщает русская служба Vatican News.

Молитву возглавил специальный посланник Папы Франциска апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский.

В приветственном слове архиепископ Мечислав Мокшицкий поблагодарил ватиканского иерарха за его присутствие в стране:

«В это трагическое время … мы обращаемся к Небесному Отцу с искренней совместной молитве о мире. Именно поэтому во львовском кафедральном соборе собрались представители разных вероисповеданий и конфессий», – приводит слова архиепископа Департамент информации УГКЦ.

В тот же день на встрече с журналистами кардинал Конрад Краевский прокомментировал миссию, возложенную на него Папой Франциском: быть среди измученного народа, нести духовную и гуманитарную помощь, вселять надежду на выход из этой ужасной ситуации. Христос всегда на стороне страдающих людей, отметил иерарх, и в Евангелии самым совершенным оружием являются молитва, пост и милостыня.

«В этом также сила Украины: с верой, с любовью к отчизне, с любовью к семьям им удаётся сопротивляться, они спасают свою родину», – подчеркнул глава Службы Папских милостей.