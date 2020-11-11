Кардинал Холлериш призвал не приписывать терроризм исламу

Архиепископ Люксембурга кардинал Жан-Клод Холлериш, который возглавляет Комиссию епископских конференций Европейского союза (COMECE), высказался о попытках приписать теракты исламу и мусульманам, а также о личности пророка Мухаммеда.

Влиятельный католический иерарх, воспитанный в традиции Общества Иисуса, подчеркнул, что попытки обвинить ислам и иммиграцию в убийстве французского учителя «не отражают истины», передает IslamNews со ссылкой на ChurchMilitant.

«Пророку Мухаммеду было бы стыдно за атаку в Ницце, – отметил кардинал Холлериш, ссылаясь на слова имама из города Бордо, с которым обсуждал ситуацию. – Ведь Мухаммада и самого критиковали много раз за его жизнь, но он никогда не принимал эту критику близко к сердцу и никогда не держал обиду».

Холлериш также высказался в поддержку закона о запрете на богохульство. «Я считаю, не должно быть абсолютной свободы. Свобода самовыражения должна принимать во внимание взгляды людей, их чувства и, в частности, религиозные убеждения», – подытожил кардинал.