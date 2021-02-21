Кардинал Гамбетти заменил кардинала Комастри

Кардинал Гамбетти заменил кардинала Комастри

Февраль 21, 2021

Папа Франциск принял отставку кардинала Анджело Комастри от должностей генерального викария Его Святейшества для Града , архипресвитера Папской базилики Святого ПетВатиканра в Ватикане и президента «Фабрики Святого Петра». На все эти должности назначен кардинал Мауро Гамбетти, прежде занимавший пост генерального кустода Сакро-Конвенто в Ассизи.

Источник: Vatican News

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