Кардинал Бассетти: синодальный путь обновит Церковь Италии

На пресс-конференции в Риме президент Епископской конференции Италии кардинал Гуалтьеро Бассетти рассказал о работах завершившейся 74-й Генеральной ассамблеи поместного епископата, собравшей 213 иерархов. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Католическая Церковь в Италии, по словам кардинала, смотрит в будущее, – то есть стремится ответить на вызовы пандемии, проблемы мира труда, становясь на путь соборности, обозначенный Папой Франциском: этот путь является «пастырским обращением на 360 градусов, основанным на Евангелии и обусловленным жизнью людей сегодняшнего дня». Кардинал подчеркнул, что «радости, надежды и трагедии современности являются радостями, надеждами и трагедиями также и Церкви». Люди крайне нуждаются в нежной и сопровождающей матери-Церкви, особенно в нынешний драматический момент, обозначенный санитарным кризисом и его социально-экономическими последствиями.

Путь соборности, отметил иерарх, должен начинаться с приходов и епархий, указывающих на различные вопросы и проблемы, а затем сходиться с ответом епископов и учительства Церкви. Этим путём должны идти все крещёные, ибо Народ Божий «непогрешим в вере», и в этом смысле роли отдельных верующих не отличаются друг от друга. «Я убежден, – подчеркнул кардинал, – что именно соборность может обновить Церковь изнутри: проблемы людей нельзя обходить стороной».

По словам президента итальянского епископата, злободневные проблемы страны не включают «вопросов безбрачия священников и священства женщин»: они не относятся к фундаментальным темам, которые в настоящее время волнуют Церковь и общество в Италии, где условия отличаются от немецких реалий. «У наших людей совсем другие проблемы, – подчеркнул кардинал, – это одиночество, воспитание детей, трудности тех, кто не может свести концы с концами из-за безработицы; это также эмоциональная незрелость, которая приводит к распаду семей». Именно мир труда стал одним из вопросов, которые более всего беспокоили итальянских прелатов, причём не только драма безработицы и увольнений, но и недавние трагические случаи смерти на рабочем месте. «Лишить человека работы, – это всё равно что лишить его достоинства», – подчеркнул кардинал Бассетти, отмечая крайнюю несправедливость, возросшую в период пандемии.

В отношении законопроекта о гомотрансфобии позиция Католической Церкви в Италии остаётся неизменной: «Об этом следует дискутировать в парламенте, – отметил иерарх. – В отношении гомофобии уже существует достаточно законов; на наш взгляд, даже не было необходимости в этом декрете. Поскольку законы должны приниматься парламентом и народом, пусть это будут искренние и спокойные дебаты, но и в этом случае необходимо уважать совесть каждого» и защищать человека от любой дискриминации. Говоря о гендерной идентичности, кардинал Бассетти отметил, что на эту тему существуют различные взгляды: «Мы, епископы, придерживаемся библейского видения: Бог сотворил человека мужчиной и женщиной».

Комментируя снижение уровня рождаемости в Италии, кардинал назвал это явление «симптомом страха» перед будущим, который «отнимает надежду на жизнь и на её зарождение»: «Гарантировать людям их права – значит помочь им более спокойно планировать своё будущее. Разумеется, в будущем семья не сможет обойтись без детей», которые являются драгоценным плодом брака. «Мы, епископы, говорили об этом с президентом Драги, настаивая на том, что должны быть созданы все условия для жизни людей в атмосфере, благоприятной для рождения детей».