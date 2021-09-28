Кардинал Бассетти напомнил об антиковидных правилах в храмах

В итальянских храмах по-прежнему действуют правила, введенные а мае 2020 года. Президент поместной епископской конференции заверил, что для участия в богослужениях не понадобится «зеленый пропуск». Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Отвечая на вопросы журналистов на полях пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, президент итальянского епископата кардинал Гуалтьеро Бассетти подтвердил, что в Италии участие в богослужениях будет возможно и без наличия «зеленого пропуска» (Green Pass).

Иерарх сослался на совместный протокол, подписанный правительством и церковными властями страны 7 мая 2020 года, и пояснил, что его указания по-прежнему остаются в действии. Поэтому для богослужений с народом и теперь будут соблюдаться перечисленные в этом документе нормы, к которым были добавлены последующие поправки: таким образом, действующие правила предусматривают использование масок, дистанцию между церковными скамьями, причащение исключительно в руки, запрет на приветствие мира рукопожатием и пустые чаши для святой воды.

В Италии более 67 процентов населения получили две дозы вакцины против COVID-19, уже началась вакцинация третьей дозой для уязвимых категорий; число ежедневных смертей от осложнений коронавируса снизилось более чем в 6 раз по сравнению с маем прошлого года.