Канадские индейцы требуют возвращения экспонатов Этнологического миссионерского музея в Ватикане

В Этнологическом миссионерском музее в Ватикане экспонируются десятки тысяч артефактов и произведений искусства, созданных представителями коренных народов Америки, Азии, Океании и Африки, большая часть из которых была доставлена ​​в Рим католическими миссионерами для выставки, проходившей в 1925 года в садах Ватикана, сообщает «Седмица» со ссылкой на The Associated Press.

Представители коренных народов Канады, посетившие музей во время своего визита в Ватикан и встречи с Папой Римским Франциском, требуют реституции экспонатов музея, связанных с канадскими индейцами.

«Эти предметы по праву принадлежат нам, и они должны вернуться на историческую родину», — заявляет Кэссиди Карон, президент Национального совета индейцев Канады, возглавлявшая делегацию индейцев, посетившую Ватикан.

Карон считает, что возвращение предметов из коллекции Этнологического миссионерского музея поможет «излечить травму предыдущих поколений» и позволит коренным народам Канады «рассказать свою собственную историю».

В то же время руководство музея утверждает, что головные уборы из перьев, резные моржовые клыки, ритуальные маски и одежда из шкур животных были подарками индейцев Папе Пию XI, основателю Этнологического миссионерского музея.

Реституция артефактов коренных народов, вывезенных в колониальную эпоху, одна из наиболее острых проблем для музеев Европы. Кроме того, вопрос возвращения экспонатов ватиканского музея – одна из множества проблем, которые предстоит разрешить Папе Франциску во время его поездки в Канаду. Тем не менее, основной задачей этого визита является принесение Папой Римским личных извинений за жестокое обращение католических миссионеров с детьми-индейцами в печально известных школах-интернатах.

«Нам долго приходилось скрывать, кто мы такие. Нам приходилось скрывать нашу культуру и наши традиции, чтобы наш народ оставался в относительной безопасности», — утверждает Кэссиди Карон. – «Прямо сейчас наступает время, когда мы можем публично гордиться тем, что мы индейцы, и теперь мы восстанавливаем свою культуру. И эти произведения – часть нашей истории, они рассказывают о том, кем мы были».

Во время своего весеннего визита в Ватикан Натан Обед, глава делегации канадских инуитов, поднял вопрос о реституции инуитского каяка, также находящегося в коллекции Этнологического миссионерского музея.

Представитель Ватикана Маттео Бруни не исключает, что Папа Франциск может репатриировать некоторые предметы из собрания музея во время своей предстоящей поездки: «Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни».

Существуют международные стандарты, регулирующие вопрос о возвращении культурных ценностей коренных народов. Так, например, в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г. утверждается, что государства должны обеспечить возмещение, в том числе посредством реституции, предметов, имеющих культурную, религиозную и духовную ценность и вывезенные «без свободного, предварительного и осознанного согласия представителей коренных народов или в нарушение их законов, традиций и обычаев».

Возможно, индейцы действительно подарили свои изделия католическим миссионерам перед выставкой 1925 года или миссионеры их купили. Но историки задаются вопросом, могли ли эти предметы быть отданы добровольно, учитывая крепкую власть католических миссий и проводимую канадским правительством политику искоренения традиций коренных народов, которую Канадская комиссия по установлению истины и примирению назвала «культурным геноцидом».

«С учетом того, что происходило в то время, мне было бы очень трудно согласиться с тем, что никто не принуждал индейцев отдать эти предметы миссионерам», — утверждает Майкл Галбан, директор Центра искусства и культуры Сенеки на севере штата Нью-Йорк, США.

С ним согласилась Глория Белл, научный сотрудник Американской академии в Риме и доцент кафедры истории искусства и коммуникативных исследований Университета Макгилла (Канада).

«Использование Ватиканом термина «подарок» просто скрывает всю историю», — сказала Белл, потомок канадских индейцев и автор книги о выставке 1925 года. – «Нам действительно нужно тщательно изучить контекст того, как эти культурные ценности попали в Ватикан, а также их отношение к современным индейским общинам».

Коллекция предметов искусства коренных народов, представленная в Этнологическом миссионерском музее, началась много веков назад с некоторых артефактов доколумбовой Америки, подаренных Папе Иннокентию XII в 1692 году, и в течение нескольких столетий неоднократно пополнялась подарками различных католических миссий папам, особенно во время зарубежных поездок понтификов. Пресс-служба Ватикана утверждает, что из 100 000 экспонатов, представленных на выставке 1925 года, сохранились только 40 000. Остальные предметы были репатриированы.

В то же время, во время открытия обновленного пространства Этнологического миссионерского музея в 2019 году Папа Франциск заявил, что об этих предметах должны заботится «с тем же рвением, что и о шедеврах эпохи Возрождения или бессмертных творениях греческих и римских скульпторов». Он также отметил, что коллекция музея «учит нас жить человеческим братством, противопоставляя себя культуре злобы, расизма и национализма».