Календарь богослужений Папы Франциска на октябрь 2024 года

Глава Отдела богослужений Папы Римского монсеньор Диего Равелли обнародовал план мероприятий, в которых Святейший Отец примет участие в октябре этого года, на следующий месяц после возвращения из Апостольской поездки по странам Юго-Восточой Азии и Океании, сообщает Vatican News.

Главным событием октября станет вторая сессия Очередной генеральной ассамблеи Синода епископов. Работы ассамблеи откроются 2 октября в 9 часов 30 минут торжественной Мессой на площади Святого Петра под предстоятельством Епископа Рима.

20 октября, в XXIX воскресенье рядового времени, в 10 часов 30 минут Папа Франциск возглавит в соборе Св. Петра в Ватикане Мессу с обрядом канонизации 14 блаженных: Мануэля Руиса Лопеса и семи его сотоварищей из Ордена братьев меньших; Джузеппе Алламано, Марии Леонии Паради и Елены Гуэрры, основателей монашеских конгрегаций; а также трёх маронитских братьев – Франческо, Мути и Раффаэле Массабки, убитых в Сирии из ненависти к вере в июле 1860 года.

В 10 часов утра 27 октября, в XXX воскресенье рядового времени, Епископ Рима возглавит в соборе Святого Петра торжественную Мессу завершения Очередной генеральной ассамблеи Синода епископов, сообщается в коммюнике главы Отдела богослужений.