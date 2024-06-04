Календарь богослужений Папы Франциска на ближайшие месяцы

Церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли обнародовал календарь богослужений под предстоятельством Папы Франциска с июня по сентябрь. Передает русская служба Vatican News.

В субботу 29 июня в 9 часов 30 минут Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике торжественную Мессу праздника святых апостолов Петра и Павла с обрядом благословения паллиев для новых митрополитов.

Утром 1 июля Папа Франциск примет участие в очередной публичной консистории, на которой будут рассмотрены некоторые процессы канонизации святых.

На 7 июля запланирован пастырский визит в Триест (Италия), а на период со 2 по 13 сентября – апостольская поездка в Индонезию, Папуа – Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур.

С 26 по 29 сентября Святейший Отец посетит с апостольским визитом Люксембург и Бельгию.