Как начать читать Библию? Советы от католической монахини из Беларуси

Белорусская католическая монахиня Татьяна Гмыза из ордена евхаристок (SJE) активно проповедует в соцсетях, пишет гомельский портал katolik.life.

С весны сестра Татьяна начала регулярно проводить эфиры катехез на своей странице в Instagram. А недавно она дала советы, как начать читать Святое Писание:

«Многие люди боятся и не знают, как начать читать Библию. А ведь на самом деле эта книга может изменить жизнь! Во-первых, нужно приобрести Библию. На сегодняшний день она есть в различных оформлениях. Можно выбрать по душе, что больше нравится. Если по некоторым причинам купить на данный момент не получается, можно скачать приложение. И ничего страшного в этом нет.

Потом нужно выбрать время на чтение: кому-то подходит утро (не нужно лениться раньше встать), кому-то вечер. Желательно быть верным этому важному моменту.

Первое, что мы должны начать читать — это Евангелие. И не сразу все, а по разделу в день. Евангелие от Матфея 5-7 можно читать несколько дней подряд, пока эти слова не коснуться нашего сердца. И все слова относить к себе. Ведь Бог говорит именно к тебе через Своё слово.

Если есть что-то не понятное, можно смотреть комментарии к Святому Писанию. То, что запало в сердце, можно подчеркнуть, чтобы потом возвращаться к этому моменту. Чтобы понять, какая огромная мудрость нам дана в этой Святой Книге, почитайте книги Соломона, Сираха и др.

Также можно использовать планы чтений, которые можно найти в интернете (там предлагается фрагмент на день). Сегодня всё есть под руками, но мы этим не пользуемся.

Для меня Библия — это ответ на вопросы и Голос Бога в моей жизни. Если я задаюсь каким-либо вопросом, я очень часто нахожу ответ в Библии. Я открываю её в нужное время и в нужном месте. Если с кем-то обсуждаю тему, то вечером очень часто об этой теме будет в Святом Писании. И не раз после разговора с человеком я высылала ему фрагмент из Библии».