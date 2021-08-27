Как начать читать Библию? Советы от католической монахини из Беларуси

Как начать читать Библию? Советы от католической монахини из Беларуси

Август 27, 2021

Белорусская католическая монахиня Татьяна Гмыза из ордена евхаристок (SJE) активно проповедует в соцсетях, пишет гомельский портал katolik.life.

С весны сестра Татьяна начала регулярно проводить эфиры катехез на своей странице в Instagram. А недавно она дала советы, как начать читать Святое :

«Многие люди боятся и не знают, как начать читать Библию. А ведь на самом деле эта книга может изменить жизнь! Во-первых, нужно приобрести Библию. На сегодняшний день она есть в различных оформлениях. Можно выбрать по душе, что больше нравится. Если по некоторым причинам купить на данный момент не получается, можно скачать приложение. И ничего страшного в этом нет.

Потом нужно выбрать время на : кому-то подходит утро (не нужно лениться раньше встать), кому-то вечер. Желательно быть верным этому важному моменту.

Первое, что мы должны начать читать — это . И не сразу все, а по разделу в день. от Матфея 5-7 можно читать несколько дней подряд, пока эти слова не коснуться нашего сердца. И все слова относить к себе. Ведь Бог говорит именно к тебе через Своё слово.

Если есть что-то не понятное, можно смотреть комментарии к Святому Писанию. То, что запало в сердце, можно подчеркнуть, чтобы потом возвращаться к этому моменту. Чтобы понять, какая огромная мудрость нам дана в этой Святой Книге, почитайте книги Соломона, Сираха и др.

Также можно использовать планы чтений, которые можно найти в интернете (там предлагается фрагмент на день). Сегодня всё есть под руками, но мы этим не пользуемся.

Для меня — это ответ на вопросы и Голос Бога в моей жизни. Если я задаюсь каким-либо вопросом, я очень часто нахожу ответ в Библии. Я открываю её в нужное время и в нужном месте. Если с кем-то обсуждаю тему, то вечером очень часто об этой теме будет в Святом Писании. И не раз после разговора с человеком я высылала ему фрагмент из Библии».

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