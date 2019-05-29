Как католикам относиться к внутриправославным противостояниям?

Основатель экуменического монастыря Бозе Энцо Бьянки на страницах ватиканской газеты «Оссерваторе Романо» рассуждает о том, как католики призваны реагировать на разделения внутри православия, как относиться к недавним событиям на Украине.

«Мы, католики, — пишет Бьянки, — страдаем от разделений и противоречий, нередко переживаемых разными Церквами, включая Католическую, и теперь мы особенно страдаем из-за прекращения Евхаристического общения, постановленного Священным Синодом РПЦ МП в отношении Константинопольского Патриархата, — между двумя Церквами-сестрами, узы общения с которыми у нас гораздо сильнее, чем то, что разделяет. Да, мы хотим прежде всего сказать Православным Церквам, что их страдание – это наше страдание, потому что любовь Христова побуждает нас к участию в их чувствах».Эти страдания – пишет далее Энцо Бьянки – «в первую очередь подталкивают к молитве, к призыванию Духа общения на все Церкви и прежде всего – на Церкви, находящиеся в данный момент в напряженных отношениях между собой».

Основатель экуменической общины Бозе отмечает, что церковное противостояние на Украине наносит раны ее богатейшему духовному наследию, ослабляя возвещение Евангелия, в котором эта земля нуждается после десятилетий религиозных гонений и мучений всего народа: «Никто не забывает о человеческих и церковных страданиях украинского народа, и каждая христианская Церковь исповедует свидетельство мучеников – православных, католиков восточного и латинского обрядов, протестантов, — чья кровь, пролитая за верность Христу Господу, является семенем веры и в то же время подлинным экуменизмом, пережитым во плоти, в пожертвовании жизнью за Бога, за братьев и сестер. Вокруг закланного Агнца эти мученики и исповедники единодушно ходатайствуют о своих Церквах и о единой, святой, соборной и апостольской Церкви, дабы воцарилась святая койнония, дарованная Воскресшим через Святого Духа. Именно эти мученики, которые есть также на Украине, напоминают нам, что стены, воздвигнутые на земле между Церквами, не достают до небес». Этим живым ходатайством мы противостоим Разделителю, то есть дьяволу, который постоянно старается внести раскол между христианами, чтобы разрушить единство тела Христова, поясняет Энцо Бьянки. Вспоминая встречу православных лидеров с Папой Франциском в Бари и называя ее «экуменической весной», основатель общины Бозе видит в последующих разделениях внутри Православия вмешательство дьявола.

Что же можем сделать мы, католики, помимо страдания и молитвы? «Прежде всего, — отвечает на этот вопрос Бьянки, — не следует совершать ни малейшего жеста, который мог бы показаться вмешательством во внутренние дела Православия; кроме того, не желать и тем более не притязать на какой-либо арбитраж между Православными Церквами, переживающими разделения, — не только на Украине, но и на Ближнем Востоке».

В завершение своей статьи Энцо Бьянки обращается к православным братьям: «Мы нуждаемся в вашем евангельском свидетельстве, а ваши разделения наносят рану всем нам». «Давайте выразим Патриархам Православных Церквей, митрополитам и епископам, православным братьям и сестрам нашу любовь к ним, нашу заботу, наше усердное молитвенное заступничество!» — призывает католиков Энцо Бьянки.

Источник: Vatican News