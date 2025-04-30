Как кардиналы готовятся к конклаву

Во вторник 29 апреля в Ватикане состоялась VI Всеобщая конгрегация кардиналов, в которой приняли участие 183 иерарха, в том числе 124 кардинала-избирателя.

На заседании прозвучало около двух десятков выступлений о вызовах, стоящих перед Церковью, и возможных ответах на них с учётом регионального и культурного многообразия. Поднимались темы индивидуализма и релятивизма, одиночества, социальной неустроенности, евангелизации, необходимости мира и прежде всего центральной роли Христа – ответа на нужды современного мира. Особое внимание кардиналы уделили миссии утешения, ответственности за мир и свидетельству веры перед лицом страданий и тревог XXI века.

Кардиналы выразили искреннюю благодарность делегатам других христианских конфессий, а также иудаизма, ислама и других религий, принявшим участие в похоронах Папы Франциска. Особая признательность была также адресована государственным лидерам, официальным делегациям и юным участникам Юбилея подростков.

Заседание началось с молитвы и духовного размышления, предложенного о. Донато Ольяри, аббатом базилики Св. Павла вне Стен. Иеромонах подчеркнул: конклав должен стать горницей, распахнутой миру. Именно Святой Дух должен стать протагонистом всех обсуждений и размышлений, чтобы осветить умы и зажечь сердца ради блага Церкви и мира. Лишь в этом случае можно будет сохранить подлинную плодовитость церковной миссии, избежав пустой институциональности и соблазна бегства от проблем современности. Аббат напомнил об ответственности перед обитателями окраин, напомнив, что по мысли Папы Франциска, бедность – это прежде всего богословская, а не только социальная или этическая категория. Обращаясь к внутренним вызовам Церкви, проповедник упомянул рану злоупотреблений, кризис призваний, проблему клерикализма и участие женщин в церковной жизни. Даже сквозь боль и слабость верующий может различить присутствие воскресшего Христа, Который ведёт Свою Церковь по путям истории. В конце наставления аббат сравнил Церковь с гончарной мастерской, где Христос создаёт сосуды благодати.

В конклаве 7 мая ожидается участие 133 кардиналов; два избирателя не смогут принять участие по состоянию здоровья. В этот день в 10 часов утра в базилике Св. Петра будет совершена Месса Pro eligendo Pontifice: её возглавит декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. После обеда, в 16 часов 30 минут, начнётся процессия в Сикстинскую часовню, предшествующая началу конклава.

За два дня до этого, вечером 5 мая, в Папской капелле состоится присяга официальных лиц и сотрудников, допущенных к служению во время конклава.



Источник: русская служба Vatican News