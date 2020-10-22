Как христианам разных конфессий «услышать сердцебиение друг друга»? Участники общины «Экумена» уверены, что «Призыв» Сандра Риги не утратил актуальности

Почти полвека прошло с того времени, когда художник и поэт Сандр Рига (настоящее имя – Александр Ротбергс) основал в Москве подпольную христианскую группу «Экумена». В нее входили представители разных конфессий, вместе ищущие путь евангельской жизни. О том, на каких основаниях объединялись христиане в годы гонений, что было важно для них, и о том, как воспринимается призыв к христианскому единству сегодня, говорили участники «Экумены» на онлайн-встрече 19 октября.

Встреча была организована Центром специальных выставочных проектов Библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ). В этом Центре устроена постоянная экспозиция памяти протоиерея Александра Меня (1935-1990).

Сотрудник ВГБИЛ, ведущий встречи Владимир Фролов напомнил, что в конце самой последней своей лекции, вечером накануне убийства, т.е. 8 сентября 1990 г., сам о. Александр анонсировал встречу с общиной «Экумена», которая должна была состояться вскоре и не состоялась. В 80-е гг. эта община подвергалась гонениям, а ее руководитель Сандр Рига был брошен в психушку, но выстоял там, говорил священник. В «Экумене» католики, православные, протестанты собираются вместе, «чтобы услышать сердцебиение друг друга», – это его слова.

Община «Экумена» родилась в Москве, ее основал уроженец Риги, взявший себе одноименный псевдоним. Почему Рига? Один из первых членов общины Збигнев Станкевич, ныне – архиепископ-митрополит Рижский, объясняет это тем, что Рига «имеет долгую традицию межконфессионального общения и сосуществования, в течение веков она была многокультурным и многоязычным городом…, а это приучает как-то шире смотреть на вещи». «В отличие от других прибалтийских стран, в Латвии много других конфессий – у нас такая среда, которая заставляет видеть вызов. Чтобы наше христианское свидетельство было ярким и сильным, мы должны говорить вместе и разговаривать между собой», – сказал он. По его словам, именно на этой почве возникла «жажда, мечта» Сандра Риги – «собирать христиан из разных конфессий». «В главном единство, во второстепенном свобода и во всем – любовь», – этим девизом, который приписывают св. Августину, руководствовался создатель общины и ее члены.

Этот же девиз, опыт жизни в общине – «секрет моей силы на сегодня», продолжил архиепископ. Он вырос в строгой католической семье, в юности отошел от Церкви, но через «Экумену» вернулся ко Христу и в Церковь, вспоминал он. «Не знаю, каким был бы мой путь иначе. Моя сознательная формация, взрослое постижение основ христианства – все это связано с «Экуменой», и эти основы у меня сохранились до сегодняшнего дня… Это очень помогает в моем служении, для меня естественно сразу принять другого христианина, сразу искать с ним общее, и также принять всех людей доброй воли, и вообще –любого человека. Это стало моей сутью, но этому я научился в «Экумене», – сказал митрополит Риги.

Такой подход вполне проявляется в служении архиепископа. Он рассказал о том, как долго присматривались к нему в Риге «православные братья». Он же не форсировал общение с ними, но через какое-то время они сами заявили о своей поддержке архиепископа в диалоге христиан с государством. Архиепископ Станкевич ценит это «сотрудничество на практическом плане»: «Я вижу, что сердца моих собратьев из других конфессий удалось завоевать, они мне доверяют. Это радует. Я вроде бы ничего специально не делаю, но когда вижу, что есть какой-то вызов, стараюсь всех собрать под общим флагом, и меня поддерживают». А в свою небольшую молитвенную группу он пригласил друзей – лютеранского пастора с женой. В том, что он стал членом Папского совета по единству христиан и председателем Комиссии по евангелизации культуры при Епископской конференции стран Европы, архиепископ тоже видит влияние «Экумены».

«Все-таки это знамение времени – христианство или экуменично, или оно с изъянчиком, то есть сомнительного качества. И тогда это сектантство, нетерпимость, узость фарисейская. А Христос нетерпим только ко греху, грешников он принимал всех», – сказал рижский митрополит и привел еще ряд примеров того, как непросто наладить столь необходимый диалог между разными конфессиями.

Проректор Библейско-богословского института св. ап. Андрея (ББИ), искусствовед Ирина Языкова вспоминала, что после детских лет заново открыла христианство в конце 1970-х: «Сердце мое было открыто к тому, что христианство – всеобъемлюще, и когда ты его открываешь, даже странно, что люди его режут на маленькие кусочки». По ее словам, в СССР все христиане «были по одну сторону баррикад», все они были под пристальным надзором властей, все были в большей или меньшей степени гонимы. «Мы все были солидарны и сочувствовали друг другу. «Для меня главное Христос» – так мог бы сказать каждый, кто приходил тогда в общину. Неважно, как он себя идентифицировал… «Экумена» – это община людей, которые не делят Христа. Когда мы встречали других христиан (а тогда это было как в пустыне – вдруг встречаешь путника и радуешься ему), мы так радовались! Это были годы трудные, но очень счастливые», – отметила она.

По ее словам, несмотря на то, что сейчас сами понятия «экуменизм», «межхристианский диалог» переместились в большей степени на уровень официального общения иерархов, для участников «Экумены» и их друзей «закваска, которую мы получили от Сандра Риги, работает до сих пор, выстраивает наши пути». Многочисленные встречи и дружбы с христианами разных конфессий, расширение профессиональных горизонтов, организация группы молитвенного пения, да и само основание ББИ, невозможное без осознания ценности богословия разных Церквей, – так сегодня проявляется в жизни Ирины Языковой опыт экуменической общины Сандра Риги. Она убеждена, что экуменизм как межхристианское общение имеет смысл прежде всего как «живая связь людей», на «низовом уровне». «Если христианство живое, оно не может не откликаться на других людей. Если сердце закрыто, никакие декларации и конференции не помогут. Богатство каждой церкви, каждого христианина принадлежит всем. «Призыв» (основополагающая книга Сандра Риги, написанная для «Экумены») сегодня работает, действует. Экуменизм сегодня живет. Это «просто христианство», как писал Льюис», – сказала И. Языкова.

Для историка, телеведущего и советника гендиректора ВГБИЛ Алексея Юдина встреча с Сандром Ригой стала «великой школой христианской свободы». «То, что меня привели в «Экумену», – это было большое счастье»,– сказал он, вспоминая то странное время: с одной стороны, прекрасное и романтическое, с другой – тяжелое и страшное. «Экумена, как, впрочем, и сам призыв к единству для меня – первая и последняя самая великая утопия, причем в точном смысле, этимологически – идея есть, а места, где бы она воплотилась, нет и не будет. И в этом главная загадка – то, что заповедано изначально, никак не приобретает земные параметры. А в общине Сандра Риги это было, и это поразительное открытие того времени, которое остается столь же провоцирующим до сих пор… В «Экумене» это[единство] каждый раз воспроизводилось молитвенно, а соответственно – как некое пожелание и воплощение. Урок остается уроком, и мы живем, доучивая этот урок», – сказал он.

Нина Копцева стала членом общины Сандра Риги в конце 1970-х, конфессионально она определилась в одной из протестантских церквей. А тогда «для меня было совершенно естественно, что все христиане братья и сестры, я причащалась и в православной церкви, и в католической, я не знала тогда, что это все нельзя», вспоминала она. Если в начале в «Экумене» преобладал призыв к молитве всех христиан, то сегодня слова «Призыва» больше побуждают к конкретному служению, считает выступавшая. Она работала как миссионер, христианский просветитель в ряде стран, а сейчас приоритет для нее – участие в межконфессиональной группе, которая помогает девушкам, вовлеченным в проституцию. «Мы вместе пытаемся им помочь, стараемся как-то светить в этой очень темной, страшной области, в которой церковь очень мало принимает участие, к сожалению», – сказала Копцева.

София Окунева (Беляк), познакомившись с Сандром Ригой и «Экуменой», стала организатором экуменической общины в Житомире, за что и поплатилась 5 годами лагерей и 5 годами ссылки. Но община не распалась – до сих пор регулярно собираются католики, православные и «ищущие» и молятся вместе. В Житомире уже 25 лет работает общеобразовательная христианская школа, которая, помимо обучения, помогает семьям встретиться с Христом, но не зовет их в какую-либо конфессию. «Таким образом «Экумена» до сих пор наставляет на путь», – отметила София, которую соратники по «Экумене» привыкли звать Зосей.

По ее словам, тогда, в конце на рубеже 70-80-х, призыв к единству христиан, служение ради примирения воспринималось «как долг, как необходимость», «это было скорее через рацио». «Сейчас рацио успокоилось – теперь у меня не призыв ума, а призыв сердца. Я часто испытываю боль от разделения.<…> Я считаю, что имею огромную благодать – что я это так переживаю», – сказала она, подчеркнув, что такое понимание и переживание родилось в опыте общины Сандра Риги: «Это не собрание идей, конфессий. Это примирение и гармония всех, кто ищет Христа: высокоинтеллектуальных людей культуры и простых, которые в «Экумене» находили свою точку опоры, альфу и омегу во Христе».

Сама София работает в Католической Церкви, но с сожалением констатирует, что «Католической Церкви, по крайней мере, в Украине, экуменизм очень чужд, даже это слово не хотят употреблять». Но она верит, что подлинный экуменизм появится не на официальном уровне, «ради политической необходимости», как сейчас, а в сердцах людей, силой Святого Духа. «Все равно я верю и надеюсь, что последнее слово за Христом, который как-то когда-то, не знаю как, но нас примирит», – заключила она.



Юлия Зайцева

Благовест-инфо