Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве впервые примет участие в ежегодной акции “Ночь музеев”

В следующую субботу, 21 мая, гости смогут осмотреть храм изнутри в ночное время, погулять по территории и увидеть величественное здание в ночной подсветке.

Посетителям расскажут об истории строительства храма, которому более ста лет, о его работе в советское время, о католической общине Москвы.

Также у гостей будет возможность узнать об уникальном органе собора – одном из самых больших в стране, построенном в 1955 году.

Интересно, что в программе мероприятия запланирована не только экскурсия по собору, но и настоящий концерт органной музыки, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.