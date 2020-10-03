К епископской хиротонии священника Николая Дубинина: апостольское преемство (апостольская генеалогия)
«Пусть покажут основания своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов, либо мужей апостольских (но такого, который пребывал с апостолами постоянно). Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают своё положение» (Тертуллиан, III век).
Церковная иерархия прямо и преемственно восходит, чрез непрерывную череду рукоположений (хиротоний) епископов, к поставленным Иисусом Христом апостолам. Важнейшим инструментом и гарантией сохранения апостольского преемства считается законность и правильность совершения епископских хиротоний.
Католическая церковь считает апостольское преемство сохранённым во всех поместных православных и дохалкидонских церквях. Признание действительности таинств вне Католической церкви основано на учении о действительности крещения во имя Троицы, совершенного с целью сделать человека частью Церкви.
Апостольское преемство епископа Николая Дубинина
(в скобках указана годовщина хиротонии, крестиком обозначены умершие епископы):
Архиепископ Павел Пецци (2007)
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич (1989)
Св. Папа Иоанн Павел II (1958) (Кароль Юзеф Войтыла †)
Архиепископ Евгениуш Базяк † (1933)
Архиепископ Болеслав Твардовский † (1919)
Архиепископ Юзеф Бильчевский, святой † (1901)
Епископ Ян Мауриций Павел Пузына из Козельска † (1886)
Кардинал Мечислав Халька Ледуховский † (1861)
Кардинл Камилло Ди Пьетро † (1839)
Кардинал Кьяриссимо Фальконьери Меллини † (1826)
Папа Лев XII (1794) (Аннибале делла Дженга †)
Кардинал Генрих Бенедикт Мария Климент Стюарт † (1758)
Папа Климент XIII/ (1743) (Карло делла Торре Редзонико †)
Папа Бенедикт XIV/ (1724) (Просперо Лоренцо Ламбертини †)
Папа Бенедикт XIII/ (1675) (Пьетро Франческо Орсини де Гравина, OP †)
Кардинал Палуццо Палуцци Альтьери дельи Альбертони † (1666)
Кардинал Ульдерико Карпенья † (1630)
Кардинал Луиджи Каэтани † (1622)
Кардинал Людовико Людовизи † (1621)
Архиепископ Галеаццо Санвитале † (1604)
Кардинал Джироламо Бернерио, ОР † (1586)
Кардинал Джулио Антонио Санторио † (1566)
Кардинал Шипьоне Ребиба †
Отдельно стоит упомянуть о кардинале Шипьоне Ребибе (1504-1577).
Предполагается, что сам Ребиба был посвящён в епископы кардиналом Джанпьетро Карафа, будущим Папой Павлом IV, однако документальных свидетельств об этом не сохранилось. Сам он посвятил в епископы несколько человек, включая Юлия Антония Санторио, к которому восходило апостольское преемство Пьетро Франческо Орсини де Гравина, Папы Бенедикта XIII (понтификат 1724—1730). Он, в свою очередь, посвятил не менее 139 епископов на различные важные кафедры Европы и Нового Света, многие из которых, в свою очередь, также посвящали помногу епископов. Таким образом, «генеалогия» епископских рукоположений примерно 95 % из около 5 тыс. современных епископов Католической Церкви восходит к Бенедикту XIII и через него — к кардиналу Ребибе, на котором документально подтвержденные сведения обрываются, поскольку практика документальной фиксации апостольского преемства при хиротонии возникла в связи с развитием различных протестантских течений, когда потребовалось четко фиксировать «католичность» рукополагаемых епископов.
При этом 3,3% епископских рукоположений ныне живущих епископов относится к линии восточных церквей, 1,1% – к одной из трех линий латинской Церкви:
• Линия де Бове (7 епископов в странах Юго-Восточной Азии),
• Линия фон Бодмана (9 епископов),
• Линия д’Эстутевилля (25 епископов).
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве
Фото Ольги Хруль
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