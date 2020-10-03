К епископской хиротонии священника Николая Дубинина: апостольское преемство (апостольская генеалогия)

«Пусть покажут основания своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов, либо мужей апостольских (но такого, который пребывал с апостолами постоянно). Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают своё положение» (Тертуллиан, III век).

Церковная иерархия прямо и преемственно восходит, чрез непрерывную череду рукоположений (хиротоний) епископов, к поставленным Иисусом Христом апостолам. Важнейшим инструментом и гарантией сохранения апостольского преемства считается законность и правильность совершения епископских хиротоний.

Католическая церковь считает апостольское преемство сохранённым во всех поместных православных и дохалкидонских церквях. Признание действительности таинств вне Католической церкви основано на учении о действительности крещения во имя Троицы, совершенного с целью сделать человека частью Церкви.

Апостольское преемство епископа Николая Дубинина

(в скобках указана годовщина хиротонии, крестиком обозначены умершие епископы):

Архиепископ Павел Пецци (2007)

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич (1989)

Св. Папа Иоанн Павел II (1958) (Кароль Юзеф Войтыла †)

Архиепископ Евгениуш Базяк † (1933)

Архиепископ Болеслав Твардовский † (1919)

Архиепископ Юзеф Бильчевский, святой † (1901)

Епископ Ян Мауриций Павел Пузына из Козельска † (1886)

Кардинал Мечислав Халька Ледуховский † (1861)

Кардинл Камилло Ди Пьетро † (1839)

Кардинал Кьяриссимо Фальконьери Меллини † (1826)

Папа Лев XII (1794) (Аннибале делла Дженга †)

Кардинал Генрих Бенедикт Мария Климент Стюарт † (1758)

Папа Климент XIII/ (1743) (Карло делла Торре Редзонико †)

Папа Бенедикт XIV/ (1724) (Просперо Лоренцо Ламбертини †)

Папа Бенедикт XIII/ (1675) (Пьетро Франческо Орсини де Гравина, OP †)

Кардинал Палуццо Палуцци Альтьери дельи Альбертони † (1666)

Кардинал Ульдерико Карпенья † (1630)

Кардинал Луиджи Каэтани † (1622)

Кардинал Людовико Людовизи † (1621)

Архиепископ Галеаццо Санвитале † (1604)

Кардинал Джироламо Бернерио, ОР † (1586)

Кардинал Джулио Антонио Санторио † (1566)

Кардинал Шипьоне Ребиба †

Отдельно стоит упомянуть о кардинале Шипьоне Ребибе (1504-1577).

Предполагается, что сам Ребиба был посвящён в епископы кардиналом Джанпьетро Карафа, будущим Папой Павлом IV, однако документальных свидетельств об этом не сохранилось. Сам он посвятил в епископы несколько человек, включая Юлия Антония Санторио, к которому восходило апостольское преемство Пьетро Франческо Орсини де Гравина, Папы Бенедикта XIII (понтификат 1724—1730). Он, в свою очередь, посвятил не менее 139 епископов на различные важные кафедры Европы и Нового Света, многие из которых, в свою очередь, также посвящали помногу епископов. Таким образом, «генеалогия» епископских рукоположений примерно 95 % из около 5 тыс. современных епископов Католической Церкви восходит к Бенедикту XIII и через него — к кардиналу Ребибе, на котором документально подтвержденные сведения обрываются, поскольку практика документальной фиксации апостольского преемства при хиротонии возникла в связи с развитием различных протестантских течений, когда потребовалось четко фиксировать «католичность» рукополагаемых епископов.

При этом 3,3% епископских рукоположений ныне живущих епископов относится к линии восточных церквей, 1,1% – к одной из трех линий латинской Церкви:

• Линия де Бове (7 епископов в странах Юго-Восточной Азии),

• Линия фон Бодмана (9 епископов),

• Линия д’Эстутевилля (25 епископов).



Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото Ольги Хруль