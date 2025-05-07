«Избрание Папы – это всегда возвращение Петра». Проповедь кардинала Джованни Баттисты Ре на Святой Мессе «Pro eligendo Pontifice» перед началом конклава, 7 мая 2025 года

В Книге Деяний Апостолов сказано, что после Вознесения Христа на небо, в ожидании Пятидесятницы, все единодушно пребывали в молитве вместе с Марией, Матерью Иисуса (ср. Деян 1:14).

Именно это мы и делаем сейчас, за несколько часов до начала Конклава, под взором Пресвятой Девы, чей образ помещен рядом с алтарем в этой Базилике, возвышающейся над гробницей апостола Петра. Мы чувствуем, что с нами едино весь народ Божий с его верой, любовью к Папе и благоговейным ожиданием.

Мы собрались здесь, чтобы призвать помощь Святого Духа, умоляя о Его свете и силе, дабы был избран Папа, в котором так нуждаются Церковь и человечество на этом трудном и сложном историческом этапе.

Молитва, взывающая к Святому Духу, — единственно верная и должная позиция, в то время как кардиналы-выборщики готовятся к акту величайшей человеческой и церковной ответственности, к решению исключительной важности. Это человеческое действие, в котором должны быть отброшены все личные соображения, а в уме и сердце должно пребывать лишь Божество Иисуса Христа и благо Церкви и человечества.

В только что прочитанном Евангелии прозвучали слова, ведущие нас к сути высшего завещания Христа, переданного Им апостолам в вечер Тайной Вечери в Сионской горнице: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга» (Ин 15:12). И словно уточняя, «как Я возлюбил вас», и указывая, до каких пределов должна простираться наша любовь, Иисус добавляет: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13).

Это — послание любви, которое Христос называет «новой заповедью». Новой — потому что она преображает в положительность и неизмеримо расширяет ветхозаветное предостережение: «Не делай другим того, чего не желаешь себе».

Любовь, явленная Христом, не знает границ и должна определять мысли и дела всех Его учеников, которые в своих поступках обязаны являть подлинную любовь и трудиться над созиданием новой цивилизации — той, что Павел VI назвал «цивилизацией любви». Любовь — единственная сила, способная изменить мир.

Христос показал нам пример этой любви в начале Тайной Вечери поразительным жестом: Он умалился в служении другим, омыв ноги апостолам — без различия, не исключая даже Иуду, который предаст Его.

Это послание Иисуса перекликается с тем, что мы услышали в первом чтении, где пророк Исаия напомнил нам, что главное качество пастырей — любовь, доходящая до полной самоотдачи.

Таким образом, литургические тексты этого Евхаристического празднования призывают нас к братской любви, взаимопомощи и стремлению к церковному единству и вселенскому человеческому братству.

Среди задач каждого преемника Петра — взращивать единство: единство всех христиан со Христом, единство епископов с Папой, единство епископов между собой. Но не единство, замкнутое на себе, а устремленное к общению между людьми, народами и культурами, дабы Церковь всегда оставалась «домом и школой единства».

Также звучит настоятельный призыв хранить единство Церкви в русле, намеченном Христом для апостолов. Единство Церкви — воля Христа; единство, которое не означает унификации, но твердую и глубокую общность в многообразии — при условии верности Евангелию.

Каждый Папа продолжает воплощать Петра и его миссию, представляя Христа на земле; он — камень, на котором воздвигнута Церковь (ср. Мф 16:18). Избрание нового Папы — не просто смена лиц, но всегда возвращение апостола Петра.

Кардиналы-выборщики подадут голоса в Сикстинской капелле, где, как гласит Апостольская конституция Universi Dominici Gregis, «все способствует осознанию присутствия Бога, перед Которым каждому предстоит однажды предстать на суд».

В «Римском триптихе» Папа Иоанн Павел II выражал надежду, что в часы великого решения, во время голосования, грозный образ Христа-Судии кисти Микеланджело напомнит каждому о величии ответственности — вручить «верховные ключи» (Данте) в достойные руки.

Будем же молиться, дабы Святой Дух, Который за последние сто лет даровал нам ряд поистине святых и великих Понтификов, ниспослал нам нового Папу по сердцу Божию — на благо Церкви и человечества.

Будем молиться, чтобы Господь даровал Церкви Папу, который сумеет пробудить совесть людей и нравственные силы в современном обществе, столь преуспевшем в технологиях, но склонном забывать Бога.

Сегодняшний мир многого ждет от Церкви в защите фундаментальных человеческих и духовных ценностей, без которых общественная жизнь не станет лучше и не принесет добра будущим поколениям.

Да ходатайствует Пресвятая Дева Мария, Матерь Церкви, Своим материнским заступничеством, дабы Святой Дух просветил умы кардиналов-выборщиков и сподобил их единодушно избрать Папу, в котором так нуждается наше время.



Источник: Рускатолик.рф

(Фото — Vatican Media)