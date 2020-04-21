Итальянский священник отказался прервать Мессу по требованию полиции

Вопреки требованиям карабинеров итальянский священник отказался прервать воскресную Мессу в своем приходе. Силовики пытались остановить богослужение, следуя санитарным инструкциям в период пандемии COVID-19. Сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Лино Виола, настоятель церкви Святого Апостола Петра в селении Галлиньяно (провинция Кремона на севере Италии), в воскресенье, 19 апреля, совершил Мессу, на которую пришло 13 прихожан. Пожилой священник проигнорировал призывы карабинеров и довел службу до конца. Теперь он сам и находившиеся в храме прихожане будут должны уплатить штраф в размере 270 евро за несоблюдение указов правительства и санитарных властей.

По словам дона Лино, действия двух карабинеров, которые приблизились к алтарю и потребовали прервать Мессу, были «профанацией святого места». Словесная перепалка священника и силовика была записана на видеокамеру одним из прихожан. «Извините, я совершаю Мессу!» – заявил священник, отказавшись не только прервать службу, но и надеть маску, которую предложил ему карабинер. «Это самое настоящее злоупотребление властью, – сказал дон Лино. – Нас собралось всего 13 человек, а площадь церкви – 300 квадратных метров. Никакого скопления народа нет. Все прихожане в масках, я не прикасаюсь руками к Святым Дарам».

После того как карабинеры не смогли добиться своего, мэр муниципалитета Габриэле Галлина стал звонить священнику, призывая его прервать службу. Дон Лино отказался с ним разговаривать. «В настоящее время я совершаю Мессу, – сказал он карабинеру. – Пусть мэр перезвонит позже. Сейчас я не могу». Затем он попросил карабинеров покинуть храм: «Это святое место, и это вторжение. Выполняйте свой долг на улице, поговорим позже». Священник рассказал журналистам, что на Мессе были шесть родственников жертвы коронавируса, которые не смогли проститься со своим близким. «Я не мог выгнать их из церкви, – сказал дон Лино. – За 80 лет моей жизни и 55 лет служения в священном сане я не видел подобной профанации!».

20 апреля епархия Кремоны выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Понимая, какую боль доставляет многим священникам и верующим длительный запрет на участие в Евхаристии, мы с сожалением констатируем, что поведение настоятеля прихода в Галлиньяно противоречит гражданским нормам, а также каноническим указаниям, которые в течение последних недель ограничивают служение Мессы в Италии и, в частности, в Кремоне».

По информации итальянских СМИ, инцидент в Галлиньяно был далеко не единственным примером несоблюдения санитарных норм. В Пьяченце (регион Эмилия-Романья) священник совершил Мессу в присутствии двадцати прихожан. В своей проповеди он призвал людей «ходить в церковь» и «не платить штрафы».