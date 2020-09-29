Итальянский епископат поощряет «катехизацию под звездами»

«Вера не закрывает, а открывает горизонты. Взгляд на небо всегда поднимал величайшие вопросы о смысле и предназначении человека», — подчеркивает бывший директор Ватиканской астрономической обсерватории, комментируя призывы итальянских епископов к организации так называемой «катехизации под звездами».

Это предложение можно найти в последнем пастырском материале «Начните вместе. Советы по катехизации в Италии во время COVID-19». Епископы предлагают организовать катехизацию под открытым небом. Они пишут, среди прочего: «Почему бы не поговорить с детьми о Божьем творении, глядя на звезды?»

По словам астронома-иезуита отца Хосе Габриэля Фунеса, это отличная идея — одновременно приблизить детей к вере и науке. Он указывает, что поднятие глаз к небу открывает нам возможность молиться и благодарить Создателя за дело творения, но такое отношение должно сопровождаться конкретными знаниями, например, о Большом взрыве и последних научных достижениях о происхождении творения.

«Библейская история имеет смысл и в отношении науки. Вера расширяет наши горизонты, а конкретные научные знания формируют нашу культуру», — подчеркивает ватиканский астроном. Он указывает, что в процессе катехизации дети и подростки должны обнаружить, что все люди — часть реальности, намного большей, чем мы есть.

«В катехизации мы должны прийти к следующему синтезу: Бог создал звезды, галактики и планеты, Бог явил Себя в Иисусе, Который напоминает нам, что мы должны заботиться как о всей планете нашего обитания, так и о самых малых и нуждающихся, причём нынешняя пандемия особо чувствительно это обнажила», — подчеркивает священник и астроном одновременно. По его мнению, небесными покровителями людей, смотрящих на звезды и искренне ищущих смысла бытия, вполне могут быть Три Короля, следовавшие за Вифлеемской звездой. «Их пример также может быть уроком катехизации под звездным небом — отправиться в путь, следуя знамениям времени, чтобы найти истинного Бога», — отмечает отец Фунес, SJ.

По материалам Vatican News