Италия: жертвами коронавируса стали уже 115 епархиальных священников

После того как еще двое католических пастырей скончались в Италии 19 апреля, общее число епархиальных священников-жертв коронавируса составило 115 человек, сообщает газета Итальянской епископской конференции «Avvenire», которая регулярно обновляет этот скорбный список. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Список не может считаться полным: в него не входят многочисленные священники-монахи, а также монахини, которых пандемия также не обошла стороной. «Avvenire» дает самую высокую оценку умершим от новой инфекции: «Они лишились жизни, разделив до конца страдания своего народа».

Отмечая, что среди жертв COVID-19 много престарелых клириков, которые, несмотря на возраст, продолжали активное служение, католическая газета подчеркивает, что умирали и совсем не старые священники. Одним из них стал 46-летний клирик епархии Тортона Энрико Бернуцци. Среди самых пожилых жертв вируса – 93-летний дон Франко Шаккалуга, клирик епархии Специя-Сардзана-Бруньято. Издание отмечает, что до заражения COVID-19 он, несмотря на свои почтенные годы, отличался отменным здоровьем. Еще одна жертва коронавируса – клирик епархии Реджо-Эмилия-Гвасталла дон Эмилио Перин – прослужил у алтаря 68 лет из 91 года своей жизни. В Великий Четверг, который пришелся в этом году на 9 апреля, скончался уже четвертый по счету клирик епархии Пезаро Марчелло Бальдуччи. Ему был 61 год.

Смертность среди итальянских священников лишь немного отстает от смертности среди врачей – на конец прошлой недели было известно о кончине 131 медика.