Историк Игорь Волгин рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом

Лев Толстой не был отлучен Русской Православной Церковью – это ошибка, постановление Синода говорило только об отпадении писателя от Церкви, рассказал президент Регионального общественного гуманитарного фонда содействия изучению жизни и творчества Ф.М. Достоевского, заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова Игорь Волгин на пресс-конференции, посвященной 35-летию возвращения Оптиной пустыни Русской Православной Церкви.

Пресс-конференция в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась 17 ноября 2022 года в рамках проекта «Религия и мировоззрение». Подробнее о выступлении известного литературного историка пишет РИА Новости.

Как отметил Игорь Волгин, Оптина пустынь была одним из главных центров притяжения русских интеллектуалов в XIX веке. «Можно ли назвать другую обитель в России, столь посещаемую русскими классиками, русскими философами? По-моему, нельзя. Это не случайно: это был центр притяжения выдающихся русских мыслителей и писателей», – рассказал профессор.

«Толстой тоже бывал в Оптиной пустыни. Но ведь Толстой приезжает сразу после того, как он уходит из Ясной Поляны – «ухода ото всех», как он говорил. Он приезжает в Оптину и нарезает круги вокруг Оптиной, ожидая, что его позовут, и старцы не были против. Хотя он был отлучен – точнее, не отлучен, а отпал от Церкви: это ошибка, отлучения не было. Не было анафемы, не было проклятия – в постановлении Синода было сказано, что он отпал от Церкви, такая формулировка была», – добавил он.

В Оптиной путыни, по данным Волгина, Толстой посещал старца Амвросия. «Когда он был у Амвросия после Достоевского, Амвросий говорил, что у него момент высокой гордыни, а о Достоевском сказал удивительную вещь: это был кающийся», – добавил историк.

Введенский мужской ставропигиальный монастырь Оптина пустынь в Калужской области – один из известнейших монастырей России. По преданию, он был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве – Макарием). В 1918 году монастырь был закрыт, но 35 лет назад, 17 ноября 1987 года, возвращен Русской Православной Церкви.

Монастырь получил известность благодаря своим старцам – духовным учителям. С ним были связаны и эпизоды из жизни русских писателей и философов. В частности, летом 1878 года после смерти своего 4-летнего сына Алеши в Оптину пустынь приезжал Федор Достоевский, и некоторые сцены «Братьев Карамазовых» были написаны под впечатлением от этой поездки. В частности, преподобный Амвросий Оптинский, канонизированный в 1988 году, стал прототипом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых».

Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр Горенков) – самый известный из оптинских старцев. Его память отмечается в Русской Православной Церкви 10 июля.