Исторический квартал с римско-католическим костелом в центре Красноярска получил статус достопримечательности

Исторический квартал в центре Красноярска получил официальный статус объекта культурного наследия, сообщает сетевое издание «Хранители наследия».

Информация о соответствующем приказе опубликована на сайте госоргана: «Приказом Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 11.01.2021 № 2 выявленный объект культурного наследия «Исторический квартал», начало XX века, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения «Городской квартал с римско-католическим костелом», начало XX века, расположенный в г. Красноярске, в квартале, образованном пересечением улиц Карла Маркса, Горького, Бограда, Декабристов (вид объекта – достопримечательное место, общая видовая принадлежность объекта – памятник градостроительства и архитектуры).

Объект является местом, связанным с историей и культурой города Красноярска, сохранившимся комплексом исторической жилой и общественной застройки. Данным приказом утверждены предмет охраны и границы территории объекта».

Работа над созданием квартала началась в 2015 году. Проект включал реставрацию и приспособление 9 объектов культурного наследия, восстановление элементов традиционной городской среды и «малой архитектуры», благоустройство территории, создание общественного пешеходного пространства.

В конце прошлого года был убран строительный забор вокруг квартала, и он открылся взорам горожан. Внешние отделочные работы практически завершены. А сдать квартал окончательно обещают в 2025 году.