Испанский кардинал: принятие законопроекта об эвтаназии станет «историческим поражением» для общества

Архиепископ Валенсии заявил, что если в Испании будет принят закон об эвтаназии и оказании помощи при самоубийстве, то это будет «крупным и историческим поражением для всей Испании, для испанского общества».

«Это поражение также для человечества, для самого человека, для законодательного органа, который готов принять законопроект об эвтаназии, ассистированном самоубийстве и отклонить другие предложения о паллиативной помощи, которые улучшат действующее законодательство», — цитирует Седмица слова кардинала Антонио Каньисарес Льовера.

Прелат также назвал предлагаемый закон об эвтаназии «чудовищным» и «несправедливым».

Непосредственно обращаясь к президенту страны, правительственным чиновникам, руководителям департаментов и законодателям, Каньисарес бросил вызов: «поймите, что вы как правительство или как парламентарии должны защищать и охранять общее благо, основанное на основных правах и обязанностях общества, которое вы представляете, первым из которых является право на жизнь”. При этом архиепископ утверждает, что поддерживающие закон «стали врагами, которые противостоят обществу, выступая за такой законопроект, который распространяет и расширяет культуру смерти».

Архиепископ Валенсии указал на тот факт, что законопроект продвигается в условиях пандемии Covid-19. «Разве вы не видите в этом явное противоречие?”, — обратился с вопросом епископ.

Кардинал сказал, что еще есть время, и обратился к властям с просьбой внести поправки в законопроект. Каньисарес подчеркнул, что он не “вмешивается в политику”, но что его «ответственность как епископа и как гражданина не позволяет мне молчать». Архиепископ Валенсии обвинил средства массовой информации в том, что они сосредоточились на несвязанных побочных вопросах и уделили мало внимания законопроекту об эвтаназии.

«Эвтаназия не является историческим поражением правительства, но поражением целого государства, это бесконечно большая и серьезная проблема, даже если вы не видите ее таким образом», — указал он. «Подобные законы не создают подлинного братства новой цивилизации любви, которая строит мир и способна противостоять пандемии», закончил кардинал свое увещевание.

Испанская епископская конференция выступила с заявлением, призывая вместо законопроекта об эвтаназии принять закон о паллиативной помощи, потому что “нет пациентов, о которых нельзя было бы позаботиться, даже если они неизлечимы”.