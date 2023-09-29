Исход из Арцаха: помощь Caritas

Более 68 тысяч жителей Арцаха уже покинули родину после военного вмешательства Азербайджана, когда силы сопротивления, изнуренные более чем девятимесячной блокадой, прекратили противостояние, а впоследствии глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования Республики с 1 января 2024 года.

Международная католическая организация «Кариас» оказывает всестороннюю поддержку жителям Арцаха, прибывающим в Армению. Генеральный секретарь Caritas Internationalis Алистер Даттон заявил, что всем жителям Арцаха должна быть обеспечена защита и соблюдение прав, включая безопасность и свободу передвижения. «Люди должны быть свободны оставаться в своих домах или при желании возвратиться туда, если они бежали», — заявил Даттон.

Организация старается обеспечить нужды тех, кто прибывает в Ереван и другие районы Армении, предоставляя им жилье и финансовую помощь.

Исполнительный директор «Каритас Армении» Гагик Тарасян заявил, что в этот решающий момент очень важна поддержка ООН и Евросоюза, «с особым вниманием к финансированию местных гуманитарных агентств, которые в состоянии эффективно и быстро ответить на ситуацию и помочь тем, кто нуждается».



Источник: русская служба Vatican News