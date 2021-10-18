Ирландия: синодальный путь продлится пять лет

Епископ Ахонри (Ирландия) Пол Демпси выступил на онлайн-конференции «Мы — Церковь», посвященной национальной синодальной ассамблее в Ирландии: она открылась в рамках синодального пути в преддверии Синода епископов в Риме.

В своем выступлении епископ подчеркнул, что Церковь в Ирландии предпримет «синодальный путь» на ближайшие пять лет, и ключевой вопрос, который должны себе задать в этот период католики, следующий: «Чего просит Господь сегодня у Церкви Ирландии?».

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо распознавание, то есть «попытка открыть таинственный замысел Бога о нас, и это – дар Святого Духа». «Нужно позволить Духу нас удивить», — подчеркнул монсеньор Демпси, указав на молитву и открытость Духу как на способы постижения Его наитий, — при этом мы должны «прервать наши программы».

Епископ Ахонри напомнил, что пятилетний путь, который намерена пройти Церковь в Ирландии, предусматривает первую фазу – слушание, и она будет длиться два года. За этот период будет выслушано максимальное большее число тех, кто хочет высказаться, — а на последующих синодальных ассамблеях будут подведены итоги услышанного.

Прелат высказал некоторые опасения в связи с предстоящим синодальным путем. В частности, он опасается, что эта ассамблея будет выглядеть как «совещание в отеле», во время которого обсуждаются актуальные проблемы, но теряется из виду общая картина. Епископ обеспокоен и тем, что могут возникнуть разделения и поляризация между теми, кто хочет великих перемен для Церкви, и теми, кто их совсем не желает. Епископ также заявил, что синодальный путь может пойти в направлении проблем, а не миссии, которая заключается в свидетельстве Иисуса Христа и Его Евангелия. Еще одно опасение ирландского епископа относится к продолжительности синодального пути: он может ограничиться лишь этими пятью годами, в то время как подобная модель Церкви должна выходить далеко за пределы этого срока.

Монсеньор Пол Демпси выразил надежду, что предстоящий путь приведет к обращению церковного руководства и тех, кто несет ответственность в церковной среде, и что это будет не только «путь, направленный внутрь», но и размышление о том, каким образом нести послание Христа в общество, чтобы оно стало «реальным и заслуживающим веры».

Источник: Vatican News