Интервью епископа-номината Штефана Липке для ютуб-канала Catholic Surgut (ВИДЕО)

12 сентября 2024 года Святейший Престол сообщил о решении Папы Римского назначить в нашу епархию вспомогательного епископа, которым объявлен отец Штефан Липке из Общества Иисуса. «Сибирская католическая газета» уже публиковала краткую биографию отца Штефана. Он родился 31 декабря 1975 года в Эссене (Германия). После учебы в семинарии в Бонне и Кёльне изучал историю Церкви в Папском Григорианском университете в Риме. 7 июня 2002 года был рукоположен в священники в Кёльнской Архиепархии. В 2006 году вступил в новициат Общества Иисуса в Нюрнберге, и принес торжественные обеты 18 мая 2019 года. В дальнейшем исполнял следующие служения: приходской викарий в Кёльне; пастырская деятельность в церкви Св. Михаила, Мюнхен (2008-2011); служение в Предсеминарии в Новосибирске (2011-2012); преподаватель Католической гимназии (2012-2017) и настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в г. Томске (с 2014-2018); получил степень кандидата филологических наук в Томском Государственном Университете (2017); стажировался на Филиппинах. С 2018 года — директор Института Святого Фомы в Москве; преподаватель средневековой философии и проблем современной философии в Российском университете дружбы народов в Москве. С 2020 года является секретарем Конференции католических епископов России. Также сообщалось, что епископу-номинату необходимо какое-то время, чтобы найти себе преемника на те должности и обязанности, которые он до настоящего времени нёс. Поэтому предварительная дата будущей хиротонии запланирована на более отдаленное время, чем это обычно принято. Ориентировочно – на 2 февраля 2025 года, когда Вселенская Церковь будет отмечать День посвящённой Богу жизни.



А пока мы все усердно молимся и ожидаем этого события, предлагаем вниманию читателей совсем свежее видео-интервью, которое появилось сегодня на YouTube-канале Catholic Surgut. С епископом-номинатом Штефаном Липке SJ беседует настоятель прихода Св. Иосифа Труженика в г. Сургуте священник Марэк Ящковски: