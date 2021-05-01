Институт Святого Фомы приглашает на день открытых дверей и сообщает о новых учебных программах

Институт Святого Фомы приглашает всех желающих на день открытых дверей, который будет проводится 15 мая 2021 года по адресу: Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 46, строение 4. (станция метро «Бауманская»).

Московский институт св. Фомы — это негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, которое находится под патронажем Католической Церкви и Общества Иисуса, однако открыт для студентов любого вероисповедания. Уже много лет в Институте проводятся курсы, открытые лекции, семинары, которые рассчитаны на диалог между христианством и другими религиями, между теологией, психологией, гуманитарными и естественными науками.

Также сообщается, что в 2021/2022 учебном году открывается курс, который будет проводиться одновременно очно и дистанционно. Цель курса — получение фундаментальных знаний в области теологии, Священного Писания, литургики, истории Церкви и философии; обретение навыков по анализу и интерпретации библейских, философских и богословских текстов, а также способности к творческому и продуктивному диалогу с представителями других религиозных традиций.

Подробнее о новых учебных программах читайте на сайте Института св. Фомы