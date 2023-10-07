Информация о первых днях работы Генеральной ассамблеи Синода епископов

На брифингах в Зале печати Святейшего Престола ответственные за коммуникацию Синода епископов рассказали об основных событиях этой XVI Генеральной ассамблеи Синода. Передает русская служба Vatican News.

В эти дни в докладах и в малых рабочих группах – 351 участник Синода были разделены на 35 малых групп.

Сессии ассамблеи состоят из выступлений докладчиков и высказываний участников – каждому отводится 3 минуты, которые потом будут увеличены до четырех, как пояснил председатель Комиссии по информации Паоло Руффини, префект ватиканского Департамента коммуникации.

Секретарь комиссии Шейла Пирш рассказала об атмосфере радости, однако упомянула и о некоторых моментах напряженности. Она подчеркнула тот факт, что в каждой рабочей группе есть люди с разных континентов: «Есть разнообразие, дух братства, желание идти вместе», — сказала Пирш. Одной из самых популярных тем обсуждений на Синоде стала «Церковь как семья, принимающая всех».

Сами ассамблеи максимально инклюзивны, например, утром 6 октября общая конгрегация была открыта монахиней.

Активно обсуждалась тема пересмотра церковных структур и Кодекса канонического права, структуры Римской Курии и образования. Участники уделили внимание и теме отношений между Западом и Востоком.

На собрании прозвучало упоминание о распятии из Сан-Дамиано в контексте призыва «отремонтировать Церковь».

На брифинге журналисты задали Руффини вопрос о том, как относиться к интервью одного из участников Синода — кардинала Герхарда Людвига Мюллера, префекта на покое Конгрегации вероучения, — одному из американских телеканалов, ведь Папа Франциск предписал участникам воздерживаться от публичных выступлений за пределами зала ассамблеи. Руффини ответил, что «нет такого жандарма, который бы наказывал» и подобные решения оставлены на совесть каждого.