Информационное сообщение о Пленарном заседании Конференции католических епископов России

5-6 октября 2020 г. в Москве состоялось LII Пленарное заседание Конференции католических епископов России. На нем присутствовали: архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель; епископ Иосиф Верт SJ – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске, вице-председатель; епископ Кирилл Климович – Ординарий Епархии святого Иосифа в Иркутске; епископ Николай Дубинии OFMConv – вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; священник Диогенес Уркиза – генеральный викарий, вместо Ординария Епархии святого Климента в Саратове; священник Штефан Липке SJ – секретарь.

В работе заседания принял участие Советник Апостольской Нунциатуры в Российской Федерации монсеньор Петр Тарнавски.

Собрание с радостью приняло приветствие Архиепископа Джованни д’Аниелло, Апостольского Нунция в Российской Федерации, который выразил надежду на скорый, несмотря на пандемию, приезд в Россию, любовь к нашей стране и желание глубже познать ее, а также желание единства и тесного сотрудничества с местными епископами.

Участники обсудили жизнь приходов и семинарий, в частности, развитие церковной жизни и пастырского служения за прошедшие шесть месяцев. Определяющим моментом этого периода была пандемия коронавирусной инфекции. Участники выразили сочувствие родственникам умерших, тех, кто пострадал или страдает от последствий инфекции, а также тем, кто боится за свое будущее. Епископы совершили молитву о священнослужителях и монашествующих католической Церкви во всем мире, а также других конфессий, которых Господь призвал к Себе в это время. Они выразили озабоченность тем, что возможность верных принимать участие в таинствах, а иногда и в служении бедным, до сих пор остаются ограниченными. В то же время они выразили благодарность за усиление домашней молитвенной жизни, а также за пути совместной молитвы и провозглашения Слова Божьего, которые открылись в интернете. Они призывают верных и дальше соблюдать нормы безопасности и молиться о прекращении пандемии, а пастырей, вместе с Народом Божьим, — искать пути для того, чтобы сакраментальная жизнь и социальное служение Церкви возобновились.

Для духовного углубления литургической, и в частности, евхаристической жизни было принято решение издать и рекомендовать всем верным инструкцию Конгрегации по делам богослужения и дисциплине таинств «Возвращаемся с радостью к Евхаристии». Участники также выразили надежду, что энциклика Fratelli tutti Папы Франциска будет воспринята верными и всеми людьми доброй воли, поможет преодолеть последствия пандемии, и поспособствует более братским отношениям между людьми.

Участники также выразили сожаление о том, что из-за пандемии паломничество Иконы Пресвятой Девы Марии, Матери Слова Божьего, встречало и встречает множество препятствий. В связи с этим принято решение продлить паломничество иконы до Благовещения (25 марта) 2022 г. и завершить его торжественной паломнической поездкой в Святую Землю, в частности, в Назарет.

Участники обсудили законопроект о внесении изменений в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», подтвердив критику, высказанную о. Кириллом Горбуновым касательно обязательной аттестации духовных лиц и религиозного персонала, прошедших обучение в зарубежных учебных заведениях.

Участники заседания также, в единении с Папой Франциском, просят верных молиться о мире и справедливости в Белоруссии и Украине, между Арменией и Азербайджаном, а также во всем мире.

Было принято решение пригласить приходы принять участие в международной акции Папского фонда «Помощь Церкви в беде», которая называется «Миллион детей молится, читая Розарий», которая пройдет в воскресенье, 18 октября 2020 г.

По инициативе епископа Клеменса Пиккеля участники призвали все приходы и общины собирать пожертвования в поддержку нуждающихся. Особым поводом для этого может быть «День бедных» (15 ноября 2020 г.) или даже целая «Неделя милосердия» (8–15 ноября).

Участники решили, что духовенство во всех епархиях будет особым образом размышлять над инструкцией Конгрегации по делам духовенства «Пастырское обращение приходской общины в служении миссии Церкви по провозглашению Евангелия».

Следующее Пленарное заседание состоится 10-11 марта 2021 г. в Саратове.