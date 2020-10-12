Индия: националисты обвиняют христиан в насильственных обращениях

Индуистские националисты, связанные с партией премьер-министра Индии Нарендры Моди (Бхаратия джаната парти), объявили о новой кампании по возвращению в индуизм тех, кто был обращен в христианство. Индуисты обвиняют христиан в насильственных обращениях среди племенных сообществ. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Католическая Церковь не продвигает религиозных обращений, — заявил секретарь Комиссии по вопросам племенных сообществ при Епископской конференции Индии священник Николас Барла. – Время от времени эти группы обвиняют нас в обращениях, но в религиозных обращениях нет и следа участия Церкви», — заявил пресвитер, подчеркнув, что Церковь занята благотворительной деятельностью и не хочет, чтобы ее дела были истолкованы как способ привлечь к обращению.

О необоснованности обвинений индуистов свидетельствует и статистика: перепись населения не выявила больше христиан, чем раньше. Цель кампании, по мнению президента Всеобщего совета индийских христиан Саджана Джорджа, является «распространение ненависти против христиан, чтобы взошли уже посеянные семена антихристианского менталитета».

Лидеры националистской партии намерены оказать давление на федеральное правительство с тем, чтобы обращенные христиане, а также мусульмане не получали пособий, предназначенных для неблагополучных каст и племенных общин. Националисты настаивают на принятии новых законов против обращений, чтобы остановить то, что они называют насилием, отдаляющим людей от их культуры, традиций и корней. Законы против обращений уже были введены во многих штатах Индии, среди которых Орисса, Чхаттисгарх и Мадхья-Прадеш: именно в этих штатах отмечается самое большое число нападений на христиан.