Индия: католический епископ ушел в отставку и стал отшельником

Епископ Сиро-Малабарской Католической Церкви ушел в отставку, чтобы вести отшельнический образ жизни, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox и UCA News.

Иаков Мурикен, вспомогательный епископ Палайской епархии в штате Керала, покинул дом епископа 15 августа и переехал в построенный им скит в Налатанни в епархии Канджирапалли.

По сообщению UCA, 59-летний епископ Мурикен «принял это решение после одобрения Синода Сиро-Малабарской Церкви, – сказал священник Джозеф Малепарампил. – Он проведет оставшуюся жизнь в молитвах в изоляции и продолжит носить титул епископа. Это первый случай в Католической Церкви Индии, когда епископ становится отшельником».

«Епископ Мурикен всегда вел очень строгий образ жизни: до того, как стал епископом, он никогда не носил обувь, а также придерживался очень простой вегетарианской диеты, питаясь дважды в день. Он является источником вдохновения для всех нас», – сказал священник.

Ранее в беседе с UCA News епископ Мурикен сказал, что его решение уйти с епископского поста было продиктовано «вдохновением от Бога».

«Я чувствую внутреннее призвание остаться монахом и отказаться от обязанностей епископа, от административных функций, чтобы стать ближе к Богу и природе», – заявил епископ Мурикен. Мысль уйти из мира впервые пришла к нему в 2017 году, через пять лет после назначения вспомогательным епископом Палая. Он сказал, что надеется провести остаток своей жизни «в основном в молитве и медитации и вести экологически чистую жизнь вдали от шума и суеты».

Иаков Мурикен родился в 1963 году в окрестностях Палая. Он изучал в университете экономику, после чего поступил в семинарию. В 1993 был рукоположен во священника, а в 2012-м – во епископа. В 2016 году иерарх прославился на весь мир, когда пожертвовал свою почку для пересадки бедняку-индуисту.