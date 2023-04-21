In memoriam. Петр Дмитриевич

Позавчера, молясь на отпевании, думал, что значительная часть текстов самой погребальной литургии, как им любой литургии — как раз наследие Петра Дмитриевича.

И еще все время думаю в эти дни о его церковности: любовь к Церкви и забота о Церкви были совершенно неклерикальными. Не антиклерикальный, а именно «внеклерикальный». Он никогда не тратил своих сил на борьбу с «клерикализмом» или на объявление заведомо неверным всего, что исходит от церковного «начальства» — священноначалия. Но сторонился и клерикализма: П.Д. не становился «по стойке смирно», внимая всему, что исходит от духовенства как истине в последней инстанции. А в то же время, участвуя во многих комиссиях и советах никогда сам не становился в положение поучающего начальника.

Удивительно мягко и спокойно, хотя иногда и с настойчивой мягкостью, мог объяснить и священнику и епископу неудачность или неуместность тех или иных действий, всегда готовый вступить в обсуждение и обосновать, почему не все, на что имеет право священник стоит использовать. Но точно также, мягко и с терпением начать разбирать новую попытку перевода кем-то, кто не входит в ни в какой заслуженный пул литургических переводчиков.

Эта ответственность за Церковь — понятая и принятая не как особое задание от кого-то, но именно как часть собственного христианского бытия, по собственному и неотъемлемому праву верующего не ограничивалась языком, музыкой, убранством литургии и храма, но включала в себя все устроение Церкви как Тела Христова.

И именно из этой подлинности веры и любви его голос не только о красоте литургии, но и о подлинности церковного действия был столь важным для священников и мирян. Поэтому этого голоса будет нам не хватать.

Покойся с миром, дорогой Петр Дмитриевич!



О. Сергей Тимашов

20 апреля 2023 г.

Источник: ВКонтакте

(Фото Ольги Хруль)