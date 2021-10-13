Рафаиль Сулейманов: «Епископ Иосиф Верт выразил мусульманам глубокую признательность за перевод Энциклики…»

Как мы уже сообщали ранее, 9 октября 2021 года в Новосибирске Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло встретился с представителями российского католического епископата, религиозных конфессий и властей города и области. Встреча была приурочена к празднованию 30-летия восстановления структур Римско-Католической Церкви в России. Сама тема мероприятия, а также присутствие широких слоев как российской общественности, так и послов и представителей иностранных государств делала его далеко выходящим за рамки только регионального масштаба. Встреча проходила в помещении библиотеки курии Преображенской епархии (Новосибирск).

По приглашению организаторов и по благословению духовного лидера российских мусульман председателя ДУМ Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина в мероприятии принял участие председатель ЦРО «Духовное управление мусульман города Новосибирска и Новосибирской области» имам-мухтасиб Рафаиль хазрат Сулейманов.

Комментируя событие, он в первую очередь отметил важную роль религиозных объединений в утверждении в обществе высоких нравственных принципов, в том числе благотворительности, а также общечеловеческих гуманистических взглядов.

«О 30-летии «свободы совести» — возвращения духовности и свободы вероисповедания в России говорил архиепископ Джованни Д’Аниелло. Отрадно было слышать искренние слова признательности ординария Преображенской епархии в Новосибирске епископа Иосифа Верта в адрес ДУМ Российской Федерации за актуальность и высокий профессиональный уровень перевода энциклики Папы Франциска «Fratelli tutti» на русский язык», — подчеркнул Рафаиль хазрат.

В свою очередь, председатель ЦРО ДУМ Новосибирска и Новосибирской области передал участникам слова приветствия муфтия Равиля Гайнутдина и выразил от имени ДУМ Российской Федерации и от себя лично благодарность за высокую оценку перевода на русский язык этого имеющего общечеловеческое значение документа, декларирующего высокие принципы братства и гуманизма.

Встреча проходила в неформальной искренней и дружеской обстановке. Общаясь с присутствовавшим на мероприятии генеральным консулом Республики Польша в Иркутске Кшиштофом Свидереком, Рафаиль хазрат Сулейманов рассказал ему о том, что срочную службу в армии проходил в Польше и всегда с теплотой в сердце вспоминает об этой стране и ее жителях.

Вспоминая о своей поездке в Италию, Рафаиль хазрат сказал: «Я был в Ватикане на экскурсии в 1998 году, когда посещал Италию с рабочим визитом в целях инспектирования семей с усыновленными детьми. Дети-сироты из Новосибирска и Новосибирской области обрели семью в Италии, мы общались с ними и их родителями, видели радость в глазах. Мы живем в общем мире, нас связывают общие принципы гуманизма, братства и милосердия…»



Источник: Пресс-служба ДУМ РФ

Фото — ДУМ РФ, ТВ «Кана», А. Эльмусов, О. Дубягина