«Иисус возвращается усталым после трудового дня…» Как в молитве Розария может быть отражена моя повседневная жизнь

Размышляя о «неканонических тайнах» Святого Розария типа «Иисус убирает в доме» или «Иисус шагает с работы усталым», мы видим Бога погруженным в нашу повседневную жизнь.

Разве молитве Розария должна быть свойственна исключительно известная нам неизменная форма и только ее одной следует придерживаться? По моему мнению, Розарий, как и другие молитвы Церкви, рождаются по вдохновению Святого Духа, а Дух едва ли можно удержать в раз и навсегда принятых жестких рамках. Содержание имеет приоритет перед формой. Порой молитва Розария может показаться кому-то из вас слишком трафаретной, механистичной, а потому скучной. У кого-то могут возникать «проблемы с Розарием». Но, может быть, стоит подойти к этой молитве несколько иначе? При всём том я далек от того, чтобы предлагать некую альтернативу привычной, традиционной форме чтения Розария. Я всего лишь даю маленькую подсказку, как сделать эту молитву по-настоящему «своей» и расширить с ее помощью пространство наших личных отношений с Христом.



Евангелие входит в нашу жизнь через молитву Розария

На протяжении нескольких недель мы регулярно – по понедельникам и четвергам – ездили из Люблина в Замостье, чтобы проводить там евангелизацию, а по дороге всякий раз читали Розарий. И когда очередь доходила до третьей светлой тайны (проповедь Царства Божия и покаяния), кто-то из присутствующих добавлял: «В Замостье». Разумеется, в канонической версии Розария о Замостье не сказано ничего, однако же всем нам понравилось это ее «расширение» или актуализация. Меня вдруг осенило: мы не вспоминаем о какой-то тайне, локализованной в Святой Земле, причем две тысячи лет назад. Нет, эта тайна разворачивается на наших глазах, здесь и теперь, в регионе Замостья. Через молитву Розария мы не только приобщились к миру Евангелия, но и привнесли этот «мир Евангелия» в контекст нашей реальности. Достаточно было лишь добавить: «В Замостье».



Тайны, которые происходят сегодня

Иоанн Павел II в своем Апостольском послании о Святом Розарии утверждал следующее: «[Читать Розарий] значит вспоминать о Христе вместе с Марией. Созерцание Марии – это, прежде всего, воспоминание. Однако необходимо понимать это слово в библейском смысле ‘памяти’ (zakar), которым определяются дела, совершенные Богом в истории спасения. Библия рассказывает о спасительных событиях, кульминация которых – Сам Христос. Эти события – не просто прошлое; они являются также сегодняшним днем спасения».

Так может быть и нам стоит размышлять не только о посещении Пресвятой Девой Марией святой Елизаветы, но и посещении Ею беременных Анны или Каролины? Когда-то Дева Мария поспешила к Своей находящейся в положении родственнице, чтобы прожить вместе с ней оставшиеся до родов месяцы. Но в наши дни пригласить Марию в свою жизнь может каждая христианка, ждущая ребенка.

А вот сцена, в которой Иисус «потерялся». Не знаю, как у кого, а в моей жизни он «теряется» регулярно. Наверное, всякий раз, когда я читаю тайну, в которой Иисуса предполагается «найти», мне нужно добавлять: «В моей жизни». Может быть, вместо того, чтобы представлять, как Мария с Иосифом ходят из конца в конец по древнему Иерусалиму в поисках «Великой Пропажи», было бы полезно включить этот евангельский эпизод в канву моей экзистенции, попросить Марию и Иосифа «походить» по моим повседневным реалиям, помочь мне в них найти Иисуса?



Неканонические части Розария

Сколько всего имеется тайн Розария? Официально 20, хотя до 2002 г. их было всего 15. Иоанн Павел II добавил 5 «светлых тайн», отражавших узловые моменты земного служения Иисуса.

Итак, канонических тайн Розария 20, хотя «неканонических» может быть намного больше. До поры до времени я не догадывался об их существовании, но однажды кто-то сказал мне, что, читая Розарий, вспоминает воскрешение Лазаря. Я перебрал в уме все тайны Розария, но не припомнил среди них «тайну воскрешения Лазаря». Нет такой тайны среди канонических тайн, но разве кто-то может запретить нам отправиться вместе с Марией ко гробу Лазаря, чтобы стать там свидетелями его воскрешения? Или, сидя на траве, увидеть, как Иисусу удается накормить большую толпу народа пятью хлебами? А еще тайна воскрешения Лазаря может обернуться тайной «воскрешения» Беаты или Кароля…

Или, может быть, нам вместе с Марией поразмышлять о тайне «Иисус сидит за одним столом с грешниками, преломляет с ними хлеб и делит чашу», прислушаться к тому, как Он беседует с ними? И эту тайну тоже можно сделать «нашей личной», и назвать ее «Иисус сидит за столом с Лукой, Марком, Агатой…».



Сокровенные тайны

Особую разновидность «неканонических тайн» составляют «сокровенные тайны». Это в полном смысле слова «тайные тайны», поскольку относятся к тридцати годам укрытой от глаз мира жизни Иисуса, о которой ничего не говорится в Евангелии. Но разве у вас нет желания спросить у Марии, что происходило в эти годы? У меня такое желание есть.

Итак, ничто не помешает нам взять в руки четки и, удобно устроившись в кресле, прочесть «сокровенные тайны» Святого Розария, его безымянную часть. Конечно же, я не призываю в данном случае дать волю легкомысленным фантазиям. Однако, размышляя о таких сокровенных тайнах как «Иисус убирает в доме» или «Иисус возвращается с работы усталым», мы видим Бога под новым и неожиданным углом зрения: как Того, Кто вошел в нашу повседневную обычную жизнь, и больше того, полюбил ее.



Лука Кахнович

Источник: Aleteia

Перевод с польского «Сибирской католической газеты»