III Встреча молодёжи РКЦВО. Паломничество по Федоровским местам. Дайджест пятого дня (+ ФОТО)

Наш внештатный корреспондент Илья Астапов — о пятом, заключительном, дне Всероссийской встречи католической молодежи византийского обряда в Санкт-Петербурге:

— Центральным событием пятого дня встречи стало паломничество молодёжи по тем местам, где жил, учился и служил блаженный Леонид Федоров: улицы Большая Морская, Невский, Обводной канал, Полозова и, конечно, Бармалеева, где располагалась первая домовая церковь Сошествия Святого Духа.

Господь подарил нам прекрасную погоду и возможность видеть насколько красив город Петербург.

Самым важным моментом этих дней безусловно была Божественная Литургия. Радовало то, что ребята участвовали в ней с большим желанием: юноши приобщались к алтарническому служению, а девушки своими голосами украшали хор.

Так же и вечером мы собирались вместе, чтобы на закате солнца совершить Вечерню: пение псалмов, гимнов и стихир, воспевающих чудо Господнего Преображения.

Неудивительно, что эти дни молодёжи на самом деле были озарены для всех нас каким-то особым светом дружбы, радости и единства. Уверен, что каждый из нас мог бы выразить это состояние словами апостола: «хорошо нам здесь быть».

Наш последний день встречи завершился творческим вечером — небольшим концертом, который подготовили сами участники.

Подводя итоги, отец Александр Бургос ещё раз призвал молодых людей любить нашу Церковь своего права — самую маленькую в лоне Вселенской Церкви, заботиться о ней, помогать ей расти, но в первую очередь искать Христа в своей жизни и стараться быть хорошими друзьями между собой.

Следующая встреча католической молодёжи византийского обряда, запланированная на лето 2022 года, состоится в Москве.