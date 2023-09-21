II Христианский молодежный форум проходит в столице Республики Чувашия

В Чебоксарах 18 сентября начал работу II Христианский молодежный форум, который действует под эгидой Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК). Тема форума – «Христианская молодежь в социальном служении», сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт ХМКК.

Мероприятие открыл митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, который поприветствовал участников от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своем обращении митрополит подчеркнул: «Социальная деятельность является одним из аспектов межконфессионального взаимодействия, который очень тесно нас всех объединяет. Говоря о социальной работе, мы употребляем термин «служение», потому что практическая реализация данной работы направлена на оказание помощи нуждающимся людям, совершение добрых дел, милосердия и благотворительности».

В адрес молодежного форума поступили приветствия от митрополита Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци; начальствующего епископа Российской церкви христиан веры евангельской Э. Грабовенко; председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Истринского Серафима; главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Езраса Нерсисяна; архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви России В. Проворова; епископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии И. Лаптева; председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов П. Мицкевича; начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) С. Ряховского; первого заместителя председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня О. Гончарова.

Программу торжественного открытия вели сотрудник ОВЦС иеродиакон Петр (Ахматханов) и руководитель Департамента по связям с общественностью РОСХВЕ Е. Целоухова.

В течение четырех дней работы форума будут представлены молодежные социальные проекты различных христианских конфессий. Участники посетят несколько социальных объектов в городе Чебоксары и примут участие в их работе. Опытом социального служения поделятся приглашенные эксперты. Кроме того, запланирована культурно-образовательная и духовная программа.

Форум продлится до 21 сентября.