Игнатианский год закончился – и что дальше? Генерал Общества Иисуса рассказал о миссии иезуитов среди напряженности и конфликтов

С 2016 года Обществом Иисуса руководит отец Артуро Соса SJ, политолог из Латинской Америки. На страницах итальянского ежемесячника «Aggiornamenti Sociali» появилась беседа с ним главного редактора этого иезуитского издания о. Джузеппе Риджио SJ. Приведенный ниже текст представляет собой адаптацию интервью, опубликованного в «Aggiornamenti Sociali».

Генеральный настоятель Ордена иезуитов не предлагает простых решений, но призывает к тому, чтобы наша общественная деятельность была глубоко укоренена в духовности. Благодаря этому, по мнению о. Сосы, мы не будем блуждать и бояться тех сложных перемен, которые мы переживаем в сегодняшнем мире.

Отец генерал подчеркнул в интервью, что высоко ценит щедрую и творческую апостольскую работу своих собратьев и светских сотрудников Общества Иисуса. В первую очередь его беспокоит и вызывает особую заботу в управлении орденом необходимость оставаться в живых отношениях со Христом и углублять их. «В Обществе Иисуса всегда было и всегда будет напряжение между активностью, стремлением быть эффективным, достигать измеримых целей и жизнью в глубоких отношениях с Господом. Связь между жизнью и миссией фундаментальна: если жизнь не укоренена во Христе, то не стоит заниматься и миссией. Если нет личного и постоянного опыта развития во встрече с Господом, нет свободы», — сказал генерал.

Отвечая на вопрос про игнатианский год, о. Соса напомнил, что он был объявлен не для популяризации Общества, его деятельности или личности Игнатия Лойолы, а для того, чтобы «увидеть все по-новому во Христе», как гласит девиз юбилейного года. «Намерение было в том, чтобы освежить видение действительности, интенсивно оживить наш опыт встречи с Господом, как это делал много раз в своей жизни Игнатий, а позже — его сподвижники». Отец генерал считает, что иезуиты и их сотрудники серьезно отнеслись к этому призыву и, кажется, за это время прошли экзамен на углубление своих отношений со Христом, в значительной степени благодаря Духовным упражнениям. Он призывает их не прекращать этот духовный процесс укрепления отношений с Господом, несмотря на окончание игнатианского года.

«Речь о том, чтобы семя, брошенное в землю, начало прорастать, превращаясь в зрелое дерево. Этот процесс требует внимания и заботы, пока земля будет давать необходимое питание до того момента, когда корни укрепятся, а вредители и природные явления не уничтожат его прежде, чем оно принесет свои плоды», — отметил в интервью генерал и подчеркнул, что предпринятые на протяжении юбилейного года шаги надо продолжать.

На вопрос, как выполнять возложенную на нас миссию, сформулированную недавно в Четырех апостольских приоритетах, в то время, когда мы постоянно сталкиваемся со стремительными переменами, он ответил:

«Действительно, мы наблюдаем внезапные изменения во многих сферах, но, на мой взгляд, самое быстрое изменение — это потеря осознания принадлежности к гражданскому обществу и, как следствие, рост персоналистских и своевольных установок». Обязательными атрибутами человека, желающего соответствовать новым вызовам, помимо живых отношений со Христом, являющихся основой, он называл интеллектуальную глубину. Она бережет нас от соблазна дешевого потребительства, бездумного поглощения текстов, идей и готовых решений, которые очень быстро попадают на помойку. Достойная мысль требует времени, чтобы созреть. Она должна вступать в диалог и конфронтацию, проверяться на чужом опыте, позволять себя критиковать и быть критической самой. Отец Соса признает, что такого мышления часто не хватает и иезуитам.

Он критикует ностальгию по прошлому, напоминая нам, что оно не было таким славным, как его изображают. «Неправда, что 50 лет назад Церковь была лучше, потому что тогда зачем был созван Второй Ватиканский Собор? Или зачем затеяли такую ​​реформу в Церкви, когда все работало хорошо?» Отец Соса видит необходимость критического взгляда на собственную историю.

Духовные упражнения не задумывались как предложение для масс. Они всегда были предложением для меньшинства. «Нас должны волновать не цифры, а качество того, что мы делаем и как мы сопровождаем других. Нет другого пути для развития, кроме личного сопровождения: это одна из самых красивых традиций Общества с самого его основания». Отец Соса поясняет, что у иезуитов нет некоей дорожной карты, которая определяла бы точки, куда они направляются. Если бы мы ее создали, это означало бы, что мы хотим взять ситуацию под контроль, что мы заранее знаем, по какому пути хотим идти. Тогда мы бы обманывали самих себя: «Наша задача — дать себя вести, иначе зачем нам распознавать? Если мы знаем карту, зачем нам распознание? У нас есть нужда в средствах передвижения, приспособленных к местности, в умении рассчитывать время, но надо понимать, что это не значит контролировать ситуацию. Наоборот, мы должны отказаться от контроля и научиться позволять вести себя. Это нелегко для иезуита, вложившего в свою формацию 25 лет и получившего 4 докторские степени, но это наше призвание. Мы не готовимся интеллектуально или в целом по-человечески к тому, чтобы контролировать, но к тому, чтобы как можно лучше позволять направлять себя и хорошо делать то, к чему нас призывают. Конечно, это требует больших усилий в распознавании, как на личном, так и на общественном уровне, но такие усилия необходимы, потому что не в наших руках находится контроль».

На вопрос о напряженности и конфликтах в Церкви, он говорит, что «избегать конфликты — это игнорировать Евангелие», потому что оно как раз не скрывает конфликтов. Слова и отношение Иисуса были источником радости, но они также провоцировали конфликты. Он разочаровал многих. Его смерть на кресте была искушением, «соблазном». «Таким образом, нельзя думать о мирной Церкви, поддавшись иллюзии, что в ней можно укрыться от напряженности и конфликтов. Например, процесс распознавания означает столкновение с конфликтом: это не метод принятия решений, а стремление следовать за добрым Духом и отказываться от злого, учитывая конфликт между добром и злом в истории, относительно которого мы должны занять позицию.”

Интервьюер о. Риджио упомянул метод «духовной беседы», широко распространенный в последнее время среди иезуитов, который теперь также используется в синодальном пути, и спросил отца генерала, насколько он может быть полезен при разрешении конфликтных ситуаций.

«На мой взгляд, духовная беседа может оказать ценную помощь и научить как минимум трем важным вещам. Во-первых, слушать, что уже непросто. Мы к этому не привыкли, но невозможно вести духовную беседу без практики великодушного слушания. Второе – говорить от сердца: когда каждый говорит, исходя из опыта Духа, то он делится тем, что для него важно. Нелегко выразить словами то, что чувствуется в сердце, и здесь нам помогает игнатианская духовность, уделяющая большое внимание аффективности, чувствованию Господа и с Господом. Наконец, духовная беседа способствует изменению взглядов, что является плодом свободы, обретенной в духовном опыте слушания, потому что, слушая других, их истории, мы слушаем Духа. Изменение собственного мнения — дело трудное, но очень важное. Это основа любой политики. Если политика заключается в принятии решения сделать реальность всеобщим благом без применения силы, она требует умения вести переговоры. В переговорах невозможно прийти к соглашению, если все участники переговоров, будь то отдельные лица или группы, не будут менять своих позиций. В этом случае духовная беседа является своего рода школой», — пояснил отец генерал.

Говоря о войне в Украине, он выразил удивление, что для многих она стала неожиданностью. Определенные знаки указывали на такой сценарий раньше: например, ослабление демократии и усиление позиций людей у власти. Чтобы предвидеть эту войну, достаточно было критически мыслить. Отвечая на вопрос о подходе Папы Франциска к мировым конфликтам, он подчеркнул способность Папы поддерживать плюрализм среди своих ближайших соратников и понимать сложность различных ситуаций. Он видит в Папе Франциске лидера, который осознает сложность происходящего процесса перемен.

«Одним из ключевых моментов учения Франциска является его сосредоточенность на динамике процессов, которые происходят в разных ритмах, не одинаковых для всех. В такой сложной реальности, как Церковь, многие процессы протекают параллельно, в разном темпе и не только в одном направлении. Мне кажется, что в этом смысле понтификат Франциска открыл много окон в окружающую нас действительность». Мы живем не столько в эпоху перемен, сколько во время смены эпох, и поэтому «необходимо позволить, чтобы нас вел Дух. Это большой вызов, и поэтому было бы хорошо укорениться в духовном опыте. Когда говорят о Церкви в Европе, всегда имеют в виду секуляризацию Европы». Генеральный настоятель иезуитов видит в этом прежде всего возможность и убежден, что мы должны попытаться понять новую действительность и увидеть прежде всего ее преимущества. «Нужно начинать со слушания, чтобы сказать что-то большее и сопровождать процессы», происходящие при смене эпох.



Войцех Жмудинский SJ

Источник: jezuici.pl

Перевод: jesuit.ru