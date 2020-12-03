Иезуиты, трудящиеся в Африке: борьба со СПИДом – это «война, конца которой не предвидится»

Африканские иезуиты считают помощь ВИЧ-инфицированным одним из своих апостольских приоритетов. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечался 1 декабря, Конференция иезуитов Африки и Мадагаскара опубликовала воззвание, в котором подчеркивается, что КОВИД-19 не должен отвлекать внимание от борьбы со СПИДОМ: они называют ее «войной, конца которой не предвидится». С начала эпидемии ВИЧ им заразились 75,7 миллиона человек, а умерли от него 32,7 миллиона. В одной только Африке заражены 25 миллионов. Местные иезуиты отмечают, что из-за пандемии КОВИД-19 основные медицинские услуги для ВИЧ-инфицированных стали затруднительны, и меры, принятые для предотвращения заражения коронавирусом, усугубляют и без того нестабильную экономическую ситуацию семей, в которых есть люди с ВИЧ.

В своем воззвании африканские иезуиты напоминают также о своих апостольских задачах на ближайшее десятилетие – «Всеобщих апостольских предпочтениях» Общества Иисусова. Среди них – «идти вместе с отверженными», к которым относятся и больные СПИДом: «Солидарность с ВИЧ-инфицированными и с другими африканцами в ситуации уязвимости – это не щедрость, проявляемая время от времени, а центральная часть нашей миссии и нашего служения», – говорится в документе.