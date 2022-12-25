«Христос рождается, славьте Его!» Рождественская ночь-2022 в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Поздним субботним вечером 24 декабря в Кафедральном соборе Новосибирска состоялась главная литургия великого торжества Боговоплощения — Месса Рождественского Сочельника.

Вообще говоря, Навечерие Рождества Христова должно начинаться в полночь. Именно так это вот уже много лет бывает в окормляемом отцами-францисканцами приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы в левобережной части Новосибирска. Однако в приходе Кафедрального собора Преображения Господня эта же Месса всегда начиналась всё-таки раньше – лишь немного позднее обычного вечернего богослужения – чтобы дать возможность верным, живущим в разных концах мегаполиса, вернуться после окончания службы домой и продолжить встречать приходящего в мир Младенца Иисуса теперь уже за семейным праздничным столом. В этом же году решено было приблизить хотя бы окончание торжественной службы к полуночи – поскольку сам праздник выпадает нынче на выходной воскресный день.

Главную рождественскую Мессу в Столице Сибири традиционно возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, которому сослужили настоятель Кафедрального собора священник Григорий Федосеев и диакон Илья Астапов. В праздничном богослужении, кроме многочисленных верных и гостей, приняли участие также воспитанники Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге от Преображенской епархии.

В начале Литургии Правящий Архиерей совершил обязательный обряд освящения Яслей и поместил в них фигурку Младенца Иисуса. А настоятель Кафедрального собора пропел «Провозглашение Рождества» — этот ритуал построен по аналогии с пасхальным Exultet.

В прозвучавшем после чтения Евангелия духовном размышлении настоятель прихода отец Григорий Федосеев поделился размышлениями, раскрывающими уникальную значимость события Боговоплощения:

А в конце богослужения Отец Епископ по сложившейся традиции поздравил народ Божий со Светлым Праздником Рождества Христова, выразив всем верующим и всем народам самое актуальное и заветное пожелание сегодняшнего времени – мира: «Чтобы мир был в ваших семьях, между родными и близкими. Чтобы мир был между странами, народами. Чтобы мир повторил ещё раз то, что мы сегодня слышали в Евангелии, когда Ангелы возвестили — ‘слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение’. Я хочу пожелать всем нам этого мира, который так нужен».

«Также поздравьте от моего имени всех своих родных и близких, особенно тех, кто не смогли прийти сегодня на эту Святую Мессу по старости, по болезни или ввиду проживания вдалеке от нашего храма. И пусть Младенец Иисус принесет в ваши семьи счастье в этой жизни, но еще больше – в жизни вечной», — заключил Преосвященный Владыка и преподал всем верующим особое архипастырское благословение для торжественного вступления в период начинающегося Рождественского времени.

По завершении Св. Мессы прихожане и гости, живущие в разных концах мегаполиса, отправились в свои дома, чтобы продолжить встречать приходящего в мир Младенца Иисуса теперь уже за семейным праздничным столом…



Смотрите самые интересные моменты Рождественской Ночи-2022 в большом фоторепортаже наших внештатных корреспондентов Елены Симаковой и Максима Ретивых: