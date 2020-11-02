Христиане и мусульмане Бельгии: познавать и уважать друг друга

После недавнего теракта в Ницце христиане и мусульмане Бельгии выразили желание встречаться в духе солидарности, беседовать и лучше узнавать друг друга. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В эти дни бельгийская община мусульман выразила братскую солидарность с католиками и христианами. «Никого нельзя убивать во имя Бога!» – заявили вспомогательный епископ епархии Брюсселя (Бельгия) монсеньор Жан Кокерольс и Мохамед Белабед, советник Федерации мечетей Брюсселя. Религиозные лидеры встретились в столичном кафедральном соборе Сен-Мишель-и-Гудюль, чтобы принять совместное заявление после теракта, совершённого в прошлый четверг в соборе Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека.

По сообщению портала Католической Церкви Бельгии, монсеньор Кокерольс и Мохамед Белабед напомнили о важности взаимного уважения независимо от вероисповедания и заявили: «Мы верим в Бога жизни, в Бога, самым прекрасным созданием Которого является человек». В совместной декларации христиане и мусульмане призывают религиозных лидеров не оставаться безучастными, но встречаться в духе солидарности и братства, разговаривать, слушать и ближе узнавать друг друга.

«Христиане и мусульмане хотят вместе подтвердить своё желание нести ответственность в городах и во всём мире, быть гражданами, которые трудятся во имя всеобщего благополучия в мире и на благо мира», – говорится в совместном заявлении. Наконец, христиане и мусульмане заявляют, что они хотят «принять культуру диалога в качестве пути, сотрудничество – как норму поведения, а взаимное знакомство как метод».