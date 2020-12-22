Христиане готовятся отмечать Рождество в Вифлееме, несмотря на коронавирус — СМИ

Христиане готовятся отмечать Рождество в Вифлееме, несмотря на коронавирус — СМИ

Декабрь 22, 2020

Лондон/Иерусалим. Палестинские христиане готовятся праздновать в Вифлееме, несмотря на рост числа заражений коронавирусом на Западном берегу реки Иордан, сообщает Би-Би-Си.

Месса в церкви Рождества Христова пройдет в полночь, как обычно, но собрания прихожан не будет.

Палестинские власти на прошлой неделе объявили о закрытии практически всех заведений на Западном берегу реки Иордан на две недели. Три недели усиленных ограничений до этого не смогли сдержать темп распространения коронавируса, пишет газета Times of Israel.

«В этом году Рождество уникальное, потому что нет рождественских ярмарок, нет мероприятий на площади у храма Рождества Христова, которые проходят каждый год, поэтому мы попытаемся сделать все возможное, чтобы создать рождественское настроение», — рассказала Лин Хамати, барабанщица из группы уличных музыкантов, которые все еще надеются выступить во время праздников.

Перед Рождеством в традиционно приезжают тысячи паломников и туристов.

С начала пандемии в Израиле заразились коронавирусом более 376 тыс. человек, умерли более 3 тыс., сообщает Интерфакс.

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