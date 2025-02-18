«Хранители красоты». Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе Юбилея деятелей культуры и искусства. Ватикан, 16 февраля 2025 года

В воскресенье 16 февраля в Ватиканской базилике состоялась Святая Месса в рамках Юбилея деятелей культуры и искусства. Первоначально её должен был возглавить Папа Франциск, но в связи с госпитализацией его заменил кардинал Жозе Толентино де Мендонса, префект Департамента по культуре и образованию. Иерарх также зачитал проповедь, подготовленную Папой, в которой Святейший Отец размышляет о Заповедях блаженства и о миссии людей искусства. Передает русская служба Vatican News.

В центре воскресного евангельского чтения – Нагорная проповедь: Христос объявляет блаженными бедных, страждущих и гонимых. По словам Папы, эти слова переворачивают привычную логику мира; они призывают взглянуть на реальность глазами Бога, Который замечает красоту также в уязвимости и страдании. Далее Господь предупреждает: «Горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение» (Лк 6,24). Это заставляет задуматься, на чём человек строит свою жизнь.

По словам Папы Франциска, деятели искусства «призваны быть свидетелями революционного значения евангельских Заповедей блаженства»; не только создавать прекрасное, но и свидетельствовать об истине. Искусство должно давать голос тем, кто лишён его, и превращать боль в надежду. Художник помогает человечеству не потерять ориентиры «во время сложного кризиса, который носит экономический и социальный характер и, прежде всего, является кризисом души, кризисом смысла».

Надежда, о которой говорит Епископ Рима, – не иллюзия и не побег от реальности. «Подлинная надежда вплетена в драму человеческого существования», она пылает, словно огонь, и освещает, подобно Слову Божьему. Настоящее искусство всегда связано с тайной, красотой, болью, с поиском истины, в противном случае артисты рискуют услышать из уст Христа суровые слова: «Горе вам!».

Кардинал Жозе Толентино де Мендонса на Мессе в соборе Св. Петра 16 февраля.

Мир пронизан Божьим величием, и задача художника – раскрывать его, помогая людям понять, что ведёт к свету, а что – к обманчивым соблазнам. Святейший Отец называет творцов «хранителями красоты», умеющими склоняться над ранами мира, внимать крику бедных, страдающих, раненых, заключенных, гонимых, беженцев.

«Мы живем во времена, когда возводятся новые стены, когда различия становятся поводом для разделения, а не возможностью для взаимного обогащения. Но вы, люди культуры, призваны наводить мосты, создавать пространство для встреч и диалога, просвещать умы и согревать сердца».

Папа задаётся вопросом: «Зачем в израненном мире нужно искусство?» – и отвечает, что это не роскошь, а духовная потребность, не бегство, а ответственность, призыв к действию, урок надежды. Искусство должно участвовать в перевороте перспективы, предложенном в Заповедях блаженства: «Мир нуждается в пророчествующих художниках, смелых интеллектуалах, творцах культуры».

В конце проповеди Святейший Отец призывает деятелей культуры и искусства следовать за Евангелием блаженств и не бояться искать, вопрошать и рисковать. «Настоящее искусство никогда не бывает комфортным, оно предлагает покой беспокойства». Нужно всегда помнить: «Надежда – не иллюзия, красота – не утопия, ваш дар – не случайность, а призвание», и на него нужно откликнуться с любовью.