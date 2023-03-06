Храм Саграда Фамилия в Барселоне: завершение строительства откладывается

Запланированное на 2026 год завершение строительства базилики Св. Семейства в Барселоне не может быть реализовано из-за серьезных задержек в работе, вызванных пандемией.

За последние месяцы число посетителей этого недостроенного храма, который был спроектирован известным архитектором Антонио Гауди, значительно увеличилось. Как сообщают каталонские СМИ, в 2022 году сюда приехало почти 3,8 миллионов туристов со всего мира. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Однако показатель все равно примерно на 20 процентов ниже, чем в 2019 году, предшествовавшем пандемии.

Доход в размере более 100 миллионов евро планируется в значительной степени направить на дальнейшее строительство базилики.

Храм Святого Семейства является одной из самых известных католических церквей в мире и одной из главных достопримечательностей Барселоны. Он был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования. В 2005 году церковь стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил Папа Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил титул Малой папской базилики.

Ранее планировалось, что строительные работы завершатся в 2026 году — в 100-летнюю годовщину со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926), по проекту которого ведется сооружение храма. Однако из-за пандемии COVID-19 это невозможно реализовать. Новой даты тоже пока нет.

Антонио Гауди начал строить храм в 1883 году, через год после закладки первого камня. Мастер работал над воплощением своей мечты 43 года, но смог реализовать лишь одну десятую часть. В 1926 году он был смертельно ранен в результате несчастного случая. После этого строительство храма продвигалось медленно.

Гауди был глубоко набожным человеком, и Саграда Фамилия должна была стать, по его замыслу, современным прочтением Нового Завета. На фасадах здания подробно изображены главные этапы земной жизни Христа: рождение, смерть и воскрешение.

С 2000 года идет процесс беатификации архитектора.



По материалам Vatican News