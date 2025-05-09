Лев XIV стал 267-м преемником Святого Петра

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост избран новым Папой Римским и принял имя Лев XIV. Он появился на балконе собора Святого Петра и дал первое благословение.

Сегодня Католическая Церковь получила нового пастыря. Кардинал Роберт Фрэнсис Превост был избран Папой Римским и принял имя Лев XIV. С центральной лоджии базилики Св. Петра кардинал-протодиакон Доминик Мамберти произнес долгожданную латинскую формулу, сообщив Риму и всему миру имя нового преемника апостола Петра:

«Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV».

Вот перевод на русский язык:

«Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Превост, который принял себе имя Лев XIV».

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Папа Римский Лев XIV появился на балконе Ватиканской базилики в белой рясе и впервые обратился к верующим. Затем он дал традиционное благословение «Urbi et Orbi» («Городу и миру»).

Роберт Фрэнсис Превост родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Духовный путь привел его к служению миссионером, а затем к более высоким должностям в Католической Церкви. С 30 января 2023 года по 21 апреля 2025 года он занимал должность префекта Дикастерии по делам епископов и одновременно был председателем Папской комиссии по Латинской Америке.



Начало нового этапа в жизни Церкви

В ближайшие дни ожидается объявление первых решений и назначений нового понтифика, которые могут дать представление о приоритетах его понтификата и направлениях дальнейшего развития Католической Церкви.

С избранием Папы Льва XIV начинается новая страница в истории Церкви, насчитывающей около полутора миллиардов верующих по всему миру, которые объединяются в молитве за нового пастыря и его служение Церкви и всему человечеству.