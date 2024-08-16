Губернатор Санкт-Петербурга встретился с представителями Католической Церкви города

В среду, 14 августа, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с представителями Католической Церкви в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии.

Почетного гостя встречали органной музыкой. Епископ Николай Дубинин провел для главы города экскурсию по собору и рассказал о его истории – от первого освящения митрополичьей церкви в 1873 году и до сегодняшнего дня.

Рабочая часть встречи прошла в читальном зале Высшей Духовной Семинарии в формате чаепития в теплой, доверительной обстановке. Вместе с губернатором во встрече приняли участия председатель Комитета по охране памятников (КГИОП) А.В. Михайлов и начальник отдела Правительства Санкт-Петербурга по взаимодействию с религиозными объединениями В.Г. Иванов. Католическую Церковь вместе с епископом Николаем Дубининым представляли ректор Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» монс. Сергей Тимашов, настоятели и представители петербургских католических приходов (в том числе, приходских советов) и монашеских общин, директор «Каритас Санкт-Петербург» Н. А. Певцова.

Губернатор сказал, что Католическая Церковь была в Санкт-Петербурге «всегда, с времен Петра Первого», а именами знаменитых архитекторов-католиков названы площади и улицы северной столицы. Он также отметил роль католической общины в просветительской работе с молодежью и в сохранении мира и согласия. Официальный сайт Администрации города говорит о Католической Церкви как о «надежном партнере городского правительства в деле гармонизации межрелигиозных отношений», ведь она исторически «поддерживала мирное взаимодействие представителей всех культур, национальностей и религий».

«Деятельность Католической Церкви по восстановлению переданных ей уникальных памятников вызывает особое уважение. Сохранение культурного наследия – это наш общий долг перед потомками. Городское правительство последовательно поддерживает проекты по реставрации храмов традиционных религиозных конфессий», — подчеркнул губернатор.

В свою очередь епископ Николай Дубинин отметил: «И отношения с государственной властью, и межконфессиональные отношения в Петербурге можно во многом назвать образцовыми, они проникнуты взаимным интересом и уважением. Нас приглашают, и мы охотно участвуем в общественной жизни. Мы также благодарны городскому правительству за финансовую поддержку в деле сохранения и реставрации наших исторических храмов, которые входят в список объектов культурного наследия федерального и регионального значения».

Губернатор подробно рассказал о достижениях города за последние годы, особое внимание уделив инициативам, направленным на заботу о жителях разных возрастов, интересов и социального положения, поблагодарил католиков за их посильный вклад в дело духовно-нравственного воспитания молодежи, за помощь нуждающимся и обездоленным, за укрепление традиционных ценностей и здоровых межнациональных и межконфессиональных отношений.

Во время общения представители Церкви подняли ряд вопросов, касающихся конкретных условий жизни и служения в Санкт-Петербурге.

Состоялся также обмен подарками: губернатор получил книгу «История Католической Церкви в России», а епископ – художественное издание «Санкт-Петербург. История города». Встреча завершилась совместным фото.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

(В публикации использованы материалы сайта Администрации Санкт-Петербурга и tvspb.ru.)