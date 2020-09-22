Греция: новый католический архиепископ назначен на Корфу

Папа Франциск назначил отца Георгиоса Алтуваса, настоятеля собора Святого Дионисия Ареопагита в Афинах, новым архиепископом на греческую Корфу.

Пресс-служба Святейшего Престола также сообщила, что монс. Алтувас будет занимать две должности — он не только возглавит католическое архиепархию на Корфу, Занте и Кефалонии на западе Греции, но также будет апостольским администратором «ad nutum Sanctae Sedis» католических приходов в городе Салоники.

Одновременно Папа Римский принял отставку 80-летнего архиепископа Янниса Спитериса, который занимал эти должности с 2003 года.

Георгиосу Алтувасу 48 лет. Он родом из Афин, изучал теологию и философию на Апулийском богословском факультете в Италии. После рукоположения в священнический сан в 1998 году и дальнейшего обучения в Риме (дополнительно получил степень бакалавра Папского института духовности Терезианум) служил в различных католических приходах Афинской католической епархии.

В Греции более 98 процентов населения конфессионально принадлежат к Элладской Православной Церкви. Число латинских католиков оценивается в 1,25 процента (это ок. 350 000 человек).

По материалам Vatican News